Cebrián se juega 1,9 millones con el bloqueo de la venta de Media Capital

Busca alternativas para reducir en 320 millones la deuda

Juan Luis Cebrián. Foto: Archivo

La venta de Media Capital a la empresa de telecomunicaciones Altice se ha quedado atascada en la comisión de la competencia portuguesa, la Autoridade da Concorrência (AdC). El organismo regulador ve "fuertes indicios" de que la operación podrá amenazar la "competencia efectiva en diversos mercados", tanto al nivel de la producción de contenidos como en la competencia entre canales de televisión, publicidad, el sector de las telecos.

Estos "riesgos" han llevado a la autoridad lusa a abrir un proceso "de investigación profunda" que ha puesto en riesgo la operación dejando en el aire la prima de 1,9 millones de euros prometida al expresidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, por cerrar la venta del negocio audiovisual. A su vez, la posibilidad de que la AdC no apruebe la compra o le ponga condiciones, como la desinversión de algunos activos, ha llevado al grupo a tener listo un Plan B para cumplir con sus acreedores y compromisos de reducción de deuda si el 30 de junio de 2018 tiene 321 millones de euros menos de los previstos al no haber conseguido los fondos de la enajenación.

Así, según consta en el folleto de ampliación de capital inscrito en la CNMV a finales de enero, Cebrián sólo cobrará el Incentivo Extraordinario de 1,6 millones de acciones a 1,2 euros por título, si el Plan de Recapitalización, que está sujeto al cierre satisfactorio de la venta de Media Capital y a un informe favorable sobre el aumento de capital, se completa antes del 30 de junio de 2018. "El Incentivo se halla sujeto a termino. Si el plan no se completa antes del 30 de junio de 2018 o en esa fecha el incentivo quedará sin efecto", recoge el folleto. Tras haberse quedado sin la presidencia de El País en la última junta de accionistas y haberse ido con 7 millones de euros bajo el brazo, Cebrián se juega despedirse definitivamente del grupo sin su último premio debido a las dudas sobre la idoneidad de la operación planteadas por la AdC y la competencia, entre los que se encuentra Vodafone.

La teleco fundada en Luxemburgo, que ya compró PT, ha presentado a la Autoridade una serie de propuestas para reducir los riesgos de concentración de la operación. Las firmas personadas contra la integración tienen hasta el 21 de mayo para presentar alegaciones y el organismo, hasta finales de junio para tomar una decisión. En este punto, la autoridad puede dar por buenas las propuestas de Altice, pero ya ha advertido de que si sólo son medidas "temporales" no servirán.

Prisa ha reconocido que si "finalmente no se ejecutara" la venta de Media Capital, "la situación financiera de la sociedad se vería negativamente afectada". No en vano, con la operación y la ampliación de capital de más de 500 millones la firma tenía previsto empezar julio con una deuda financiera neta de 935 millones de euros. Sin esta venta, Prisa llegaría a julio con un pasivo neto de 1.367 millones de euros.

Fuentes cercanas a la compañía aseguran que el Plan de Refinanciación firmado con los acreedores contempla la posibilidad de que no se cierre la venta de Media Capital, por lo que los bancos han acordado dar a la dueña de la Ser un plazo extra para buscar la manera de paliar o compensar los 321 millones no ingresados. Así, el grupo podrá buscar otro comprador para Media Capital o vender rápidamente otro activo. Lo único que no está sobre la mesa es la venta de Santillana, que es el negocio que genera caja para pagar la deuda. "El acuerdo prevé dos escenarios en función de si a 30 de junio de 2018, Prisa ha obtenido los fondos de la venta de Media Capital, que se destinarán a cancelar deuda", recoge el folleto.

Así, la propietaria de El País tiene pensado autovenderse Santillana para generar un beneficio de 450 millones y sanearse. El grupo pasaría así a formar parte de Holdoc, una empresa de Prisa. Si se vende Media Capital, Holdoc compraría el 75% de Santillana, si no, sería el 50%.

