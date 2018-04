Orange: "Nos interesa mucho la Champions y la renovación de los derechos es una cuestión de precio"

Orange es la peor compañía del mundo, abuso total, me deben 40 euros por sentencia de consumo y no me pagan; después de reclamarlo mil veces, les llamo de nuevo y me dice que ha sido un error, que me lo ingresan ya mismo, todo mentira una tomadura de pelo monumental; hablo con conocidos y amigos en donde vivimos de Estepona y al menos otros tres están en la misma situación. Es la compañía con practicas más fraudulentas le deberían revocar la licencia de telefonía o, en su caso darle una licencia de robo a los españoles.