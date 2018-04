¿Qué aporta el big data a la transformación digital? Las claves

LEDAmc presenta las claves del papel del Big Data en los procesos de Transformación Digital

AHDALID, Asociación Hispana de Agenda y liderazgo Digital, realizó la primera sesión "Digital Afterwork" para poner de manifiesto la importancia de la transformación Digital en las empresas hispanas.

Han sido cinco sesiones cortas las que han servido de marco al evento. En ellas se ha incidido en la visión de AHDALID y cómo esta asociación puede ayudar a las empresas a realizar una transformación rápida y eficiente hacia la economía digital (sesión impartida por Manuel Galán, presidente de AHDALID). Se ha compartido con los asistentes las distintas iniciativas que la asociación tiene en marcha, entre las que cabe resaltar los Clusters de Castellón y de Huelva.



Fernando Ruiz Falco (miembro de la junta directiva de AHDALID) ha adelantado algunas de las claves para que las empresas hispanas realicen una transformación rápida y eficiente hacia la economía digital, pasando de "solo hablar" de la importancia de la transformación digital a comenzar a hacer iniciativas aisladas dentro de la organización para ir comprobando el éxito de estas, y cómo construir a partir de ello una estrategia digital para cada compañía.



Teresa Alvarez Tapias (gerente de PMO y Big Data de LEDAmc) ha resaltado cómo cambia un negocio cuando pasa a ser digital, en cuanto a la cantidad e importancia de datos generados que anteriormente no existían, y como el BIG DATA es clave para entender la evolución del nuevo negocio digital y para alinear los objetivos de la compañía con la evolución de las ventas.



Jordi Marfany (Director de Transformación Digital de Wolters Kluwer), a través un caso práctico y de la experiencia de emprender y llevar a cabo el proceso de transformación digital en una empresa como Wolters Kluwer basada en las tecnologías de la Información, resaltó los distintos retos que han tenido que ir afrontado y qué estrategias han utilizado en cada caso.



El doctor de la EPS UAM Oscar Delgado ha analizado los retos que la seguridad tiene en la agenda digital para "conseguir que los problemas de seguridad no sean la tumba de las empresas que se están transformando digitalmente". Además ha anticipado a todos los asistentes la creación de la primera cátedra sobre Blockchain que se ha creado en España, y la posibilidad de hacer un Máster en "Criptoeconomía y blockchain".



El evento, primera sesión "afterwork" de la asociación AHDALID para la transformación digital, se ha llevado a cabo en las oficinas de LEDAmc. Ha resaltado por la calidad de los asistentes (en torno a 50 profesionales de primer nivel tanto de IT como de Negocio) el interés de las ponencias y las relaciones establecidas en la sesión de "networking" posterior en las que, en un entorno distendido, se han conjugado las inquietudes de los asistentes, y sus propias experiencias, sobre cómo pueden ayudar a sus compañías a avanzar en el camino de la transformación digital, con las experiencias de los distintos ponentes.

Los objetivos de AHDALID se centran principalmente en identificar mejores prácticas para favorecer los procesos de Transformación Digital, facilitar la incorporación de tecnologías existentes en el mundo para conseguir impulsar la economía digital, dinamizar a todos los actores del mercado y generar el caldo de cultivo para canalizar la oferta y la demanda además de fomentar la competitividad, y promover acciones y medios para la utilización óptima del talento disponible.

La principal aportación de LEDAmc a la Asociación gira en torno a conseguir que las empresas que estén en procesos de trasformación digital tengan en cuenta la importancia de la calidad y la productividad del software que están usando para dicha transformación, así como, el análisis e interpretación de las ingentes cantidades de datos que la transformación digital de una compañía produce y que es clave para dirigir la transformación de una compañía hacia los objetivos y resultados esperados.

