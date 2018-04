#1 lo curioso es que en Bilbao y San Sebastian los periodicos nacionalistas nunca pudieron ni acercarse de lejos a las cifras de El correo y el Diario vasco, que son las cabeceras del grupo Correo. Los poquísimos que compraban el Deia (PNV) o Gara (batasunos) iban luego a los bares a leer El correo o el Diario vasco para enterarse algo de lo que pasaba en el mundo. Igual que quienes compraban El mundo o El Pais.



A cambio tuvieron que tomar una línea anodina más falsa que los pronósticos de la bruja Lola. Eso junto al cambio que ha traido internet y la crisis, la fuerte caida de ventas y publicidad general del sector, le ha llevado a perder casi completamente la influencia social que tuvo.



Y es que un periódico local ... en internet ... es casi una contradicción. Internet es la globalización.



Lo de cobrar por "periodismo de calidad" ¡ y una leche, Bergareche ! no puedes cobrar por una información nacional o internacional porque es gratis, igual o mejor que la vuestra y accesible en internet en toda la prensa del mundo, en canales de Youtube etc etc., ¿Vais a vivir de cobrar por dar información de lo que pasa en Sopelana o Arrigorriaga?



Respecto a la opinión ¡ es la vuestra, Bergareche ! la de toda la vida ... la de boquilla de los de Neguri, a veces de derechas, a veces católicos, a veces monárquicos, a veces nacionalistas, a veces socialdemócratas, a veces del Opus y a veces Jesuitas. Pero siempre que casi que no se note. Mojarse jamás.



La opinión, la de verdad, la opinión libre, hoy también va por internet y gratis, en prensa, blogs, Youtube etc etc. Y si tu no das la tuya los otros sí la dan y tu te vuelves irrelevante, que es lo que os está pasando desde 2008, desde que el mundo cambió y el País Vasco también.