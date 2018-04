Facebook pierde 48.000 millones en bolsa en apenas un mes

Yo me di de baja de facebnook, cuando unos hackers mexicanos, robaron mis fotos personales, (cosa facil de hacer, con simplemente copiar y pegar) y crearon una cuenta con esas fotos y mandaron mensajes a mis amigos insultantes y vejatorios.



Cualquier foto de cualquier perfil, la podeis copiar y usar, hacer la prueba, luego crear una cuenta falsa y a pute-ar.



Denuncie mil veces, y facebook no hizo absolutamente nada.



No quiero nada de ninguna red social y menos de esta.