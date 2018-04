Facebook se dispara en bolsa por las explicaciones de Zuckerberg ante el Senado de EEUU

No se si piensan que somos gilip.llas, pero lo que está claro que nada es gratis y si los dueños de Facebook son quienes son y luego compran por un dineral watshapp, y a la gente no le cuesta un solo euro usar esas aplicaciones, es imposible tanta inversión en expertos en informáticas y unos servidores bestiales que cuestan millones.



El negocio tiene que estar, por pura lógica, en la información que obtiene de los que usan sus servicios.



El todo gratis no existe ni existirá.