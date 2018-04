Telefónica invierte 600 millones en su filial británica para sacarla a bolsa

Sembrar para recoger. Telefónica ha puesto guapa su filial británica ya sea para su salida a bolsa o para una eventual venta directa. Ante la oportunidad de adquirir las nuevas frecuencias de 4G y 5G que se acaban de repartir en el Reino Unido, el grupo español ha puesto sobre la mesa un total de 523,6 millones de libras (más de 598 millones de euros) para así adquirir más espectro que cualquiera de sus rivales. Con este movimiento estratégico, ejecutado en reñida competencia con otros operadores, Telefónica encarrila la futura colocación de su subsidiaria en cuanto se produzcan las condiciones idóneas.

El Plan A de Telefónica consiste en promover una desinversión parcial a través de la bolsa. No obstante, el salto al parqué podría quedar en papel mojado si por el camino surge algún interesado en la compañía. En ese supuesto, Telefónica haría sus números y estudiaría la posible venta de su joya británica, como ya se intentó sin éxito hace casi dos años con Hutchinson Whampoa, entonces vetado por la Comisión Europea. Aquella venta frustrada dejó a Telefónica sin los 10.250 millones de libras esterlinas (cerca de 13.500 millones de euros al cambio en aquel momento) que estaba dispuesto a abonar el grupo hongkonés, varapalo regulatorio que influyó a partir de entonces en la acción de Telefónica al no poder recortar el grupo su deuda.

Según fuentes del mercado, los analistas valoran estos días la compañía O2 en 10.560 millones de euros, una vez que el sector cotiza a una ratio EV/ebitda (la suma de la capitalización y la deuda entre el beneficio bruto) de 6,6 veces.

Frecuencias de uso inmediato

Por lo pronto, la multinacional que preside José María Álvarez-Pallete tiene motivos para celebrar la compra de un total de 80 MHz repartidos de la siguiente forma: 205,89 millones de libras (235 millones de euros) por cuatro bloques de 10 MHz en la banda de 2,3 GHz y 317,72 millones de libras (363,48 millones de euros) por ocho bloques de 5 MHz en la banda de 3,4 GHz. Por un lado, el grupo hace suya la totalidad del espectro 4G subastada de uso inmediato y, por otro, adquiere nuevos recursos radioeléctricos para ganar fuerza cuando el futuro estándar de banda ancha móvil se extienda a partir de 2020.

A grandes rasgos, y al margen de las veces ebitda, el valor de cualquier compañía de telefonía móvil también está directamente relacionado con la cantidad y calidad de frecuencias en su poder. Bajo ese criterio, Telefónica ha hecho todo lo que está a su alcance para elevar el precio objetivo de uno de los activos predestinados a reducir la deuda del grupo de forma relevante.

Según explica Mark Evans, responsable de Telefónica Reino Unido, "las frecuencias que nos hemos adjudicado nos permiten mejorar aún más nuestra red, tanto ahora como a futuro, y a sentar las bases para 5G en Gran Bretaña". De esa forma, el operador asegura que la filial británica "es referente en Reino Unido en términos de calidad de servicio y fidelidad del cliente, y también ha sido reconocida como la propietaria de la red con la mejor cobertura" del mercado británico.

Tal y como imponían las bases de la licitación, ningún operador podía disponer de más del 37% del espectro total utilizable en 2020. Por ese motivo, el actual líder del mercado británico Everything Everywhere (EE) no ha podido pujar con la ambición que hubiera deseado por la banda de 2,3 GHz y tuvo que contenerse en la puja de espectro en la banda de 3,4 GHz.

Por su parte, Vodafone se adjudicó 50 MHz por 378 millones de libras (432 millones de euros), mientras que Hutchison, que opera con la marca 3, adquirió 20 MHz a cambio de 151 millones de libras (alrededor de 172 millones de euros). Por último, British Telecom (BT), a través de EE, hizo suyos 40 MHz por casi 303 millones de libras (cerca de 346 millones de euros). Por el contrario, Airspan Spectrum Holdings no ganó espectro en ninguna de las bandas de frecuencias.

A partir de ahora se abre el periodo denominado de asignación, que permitirá a los operadores que han ganado los recursos radioeléctricos presentar sus respectivas ofertas para determinar dónde se ubicará su nuevo espectro en las bandas de frecuencias. Acto seguido, el regulador de las telecomunicaciones británico, Ofcom, concederá a los ganadores de licencias el derecho a poder utilizar el nuevo espectro en los próximos días.

Álvarez-Pallete confirmó el pasado febrero que su compañía está preparando su filial O2 "para una posible salida a bolsa". No obstante, el primer ejecutivo de Telefónica aseguró que no existe "urgencia" por llevarla a cabo, siempre vinculada a las mejores condiciones posibles. "Nuestra postura no ha cambiado: estamos trabajando en procesos internos para estar preparados cuando se dé la posibilidad", añadió tras recalcar que O2 es "el mejor activo móvil del Reino Unido".

Alianza con gigantes 'online'

Telefónica anunció este jueves que se ha integrado en la Coalición Latinoamericana para compañías tecnológicas en Crecimiento, en la que también estarán presentes Google, Facebook y Qualcomm. El objetivo de esta iniciativa consiste en impulsar las principales startups de la región. Según indica la teleco, las startups de Latinoamérica han recibido en 2017 inversiones de los fondos de capital riesgo por 900 millones de euros, una cifra que ha duplicado la inversión de 408 millones inyectados en la región en 2016.

La 'teleco' gana el contratodel Senado

Telefónica ha logrado un contrato para migrar la plataforma de telefonía fija del Senado a tecnología IP, así como para encargarse del mantenimiento del sistema, por un importe total de más de 338.000 euros, según publicó el jueves el BOE. El presupuesto base de licitación arrojaba un importe total de 484.000 euros. En este caso, el concurso se ha tramitado de forma ordinaria en un procedimiento abierto y se ha adjudicado a Telefónica de España por ser la "mejor oferta económica".

