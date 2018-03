EEUU, China y la burocracia de la UE pueden condenar a Europa a la irrelevancia tecnológica

En Europa se prefiere tener campeones nacionales a ser posible empresas con monopolio en el territorio cuando no semipublicas y con accion de oro.En el caso español recien salidos del viejo INI y con muchos expoliticos cobrando en el consejo y claro asi se puede crear TERRA pero no GOOGLE O FACEBOOK.



No es de ahora, ya en los 80 ni Philips ni Olivetti o Siemens podian competir en serio con IBM o HP.



En USA, el capital riesgo y las fundaciones dan dinero a centros de investigacion y universidades privadas.Asi se creo Silicon Valley.En España un Ayuntamiento hace un poligono con fondos europeos y luego espera que con universidad publica tener algo como MALAGA VALLEY.



En USA el gobierno dificulta a las empresas extranjeras con normativas y espionaje industrial.Asi reventaron NOKIA cuando APPLE solo hacia tablets,para que no pudiera competir con MOTOROLA y facilitaron su compra por MICROSOFT.En EUROPA nos conformamos con gravar con un 3% a APPLE, GOOGLE oa FACEBOOK.