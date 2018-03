Facebook usó datos de 21 millones de cuentas en España sin autorización

Israel y Brasil ya investigan las actuaciones de la compañía

Foto: Archivo.

Facebook Inc, la matriz de la red social en Estados Unidos, ha recabado y utilizado sin su consentimiento los datos sobre ideologías políticas, creencias religiosas, sexo o gustos personales de 21 millones de cuentas abiertas en España, obteniendo por ello importantes beneficios. Es lo que ha dictaminado en sus últimas resoluciones la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que sancionó el pasado mes de septiembre a la empresa fundada por Mark Zuckerberg con 1,2 millones de euros y que el pasado día 15 de este mismo mes la volvió a multar con otros 300.000 euros más. Todo ello por infracciones consideradas graves o muy graves.

En su primera resolución, la AEPD aseguraba ya que "ha quedado acreditado que el consentimiento de los datos (...) no ha sido recabado conforme a varias de las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)". La Agencia insiste en que "no es un consentimiento válido, no es expreso y no es por escrito", y no permite por lo tanto a los afectados ejercer un control efectivo sobre sus datos, sin garantía alguna, además, de poder disponer sobre los mismos. "El consentimiento debe ser inequívoco, de modo que sea evidente sin que admita duda o equivocación", se asegura en la resolución.

Política de privacidad

Según la AEPD, Facebook carece de una política determinada de privacidad y utiliza expresiones genéricas y poco claras, así como la multitud de enlaces, para evitar que el usuario sea consciente de la recogida de datos, de su almacenamiento y posterior tratamiento o de las finalidades a las que se destinarán los mismos. Pero es que no solo es eso. Facebook también recoge datos de usuarios no registrados durante su navegación en Internet sin el conocimiento de los mismos.

En sus alegaciones ante la AEPD, los representantes de Facebook Spain, la filial de la red en nuestro país, niegan todo esto y aseguran que solo se recoge información de forma genérica. Fuentes de la compañía aseguraron este jueves que "la cifra de usuarios es una estimación de la AEPD" y que estos eligen qué información quieren añadir a su perfil y compartir con otros, como su religión. "Sin embargo, no usamos esta información para dirigir anuncios a la gente". Los mismos portavoces recalcan que "Facebook ha cumplido durante mucho tiempo con la ley de protección de datos de la UE a través de nuestro establecimiento en Irlanda". Según dicen, "estamos abiertos a seguir debatiendo estas cuestiones con la agencia de protección de datos, mientras trabajamos con nuestro regulador principal, el comisario irlandés de Protección de Datos, y nos preparamos para el nuevo reglamento de protección de datos de la UE".

Eso sí, Facebook reconoce que "estamos impulsando esfuerzos proactivos para mejorar la forma en que el consentimiento y la transparencia se diseñan con la comunidad empresarial en su conjunto".

Respecto al envío al exterior, la red social explicó ya a la AEPD que los ficheros son gestionados por una sociedad irlandesa, porque no se dispone aquí de la infraestructura tecnológica necesaria. Los ficheros e informes son utilizados después con los clientes para la contratación de campañas de publicidad tanto dentro como fuera de Facebook, aunque según los responsables de la compañía, y a pesar de lo que dice la AEPD, aseguran no tener conocimiento de que haya habido transferencias internacionales a la sociedad norteamericana Facebook Inc. La resolución, de hecho, añade que la información sobre a quién se pueden ceder los datos, las finalidades para las que se le ceden o la utilización que se acabará haciendo de los mismos "se ofrece de forma poco clara, con expresiones imprecisas e inconcretas que no permiten deducir, sin duda o equivocación, la finalidad para la cual van a ser cedidos".

Por otra parte, Facebook ha comenzado a recibir peticiones de información por parte de Brasil e Israel, lista de países que presumiblemente se incrementará en las próximas horas según los analistas consultados.

Los gobiernos de los referidos Estados consideran que sus ciudadanos han resultado agraviados por la fuga de datos personales que almacenaba la mayor red social del mundo. Por lo pronto, el Ministerio de Justicia de Israel ha puesto su lupa en Facebook por una posible violación de la privacidad de sus ciudadanos tras los informes de que la consultora británica Cambridge Analytica accedió indebidamente a la información de los usuarios. Dichos trabajos examinarán "si los datos personales de los ciudadanos israelíes fueron utilizados ilegalmente de manera que se infrinja su derecho a la privacidad y las disposiciones de la Ley de Privacidad israelí", dijo el Ministerio.

