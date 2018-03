Hacienda apenas recauda 26,8 millones con los gigantes tecnológicos Google, Apple, Amazon y Facebook

Al # 16.



Gracias por tus interesantes observaciones.



A mi no me pagan para tomar decisiones y para echar números.



Creo que merece una reflexión seria y prudente defender los derechos de nuestros Mayores. Si tenemos un déficit de 18000 millones por algo será... pero realmente no hay ningún problema, absorve el deficit con el dinero público y garantiza el bienestar de quien lo tiene bien merecido por haber cotizado en su momento. Aquí nadie regala nada, si cobras es porque antes has pagado. Lo que no es de recibo es tomar el pelo a la gente.