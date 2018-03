Atresmedia, RTVE y Mediaset se alían para competir con Netflix o HBO

Atresmedia, y mediaset, jamás podrán con Netflix y HBO, porque el problema es el abuso de las dos primeras en la emisión de anuncios, no se puede consentir que en una película (por cierto todas repetidas mil veces) de 1,30 horas te pongan 0,30 minutos de anuncios, por 10€ al mes en Netflix acabas con los anuncios, y ves series de calidad, pudiendo ver varios capítulos uno detrás de otro hasta que te canses, no las mierdas que estos haraganes hacen aquí, cuando no te cortan las series para no volver nunca más, la solución sería poner como máximo 5 minutos por hora de anuncios, y cobrarlos como fuese necesario, pero no sois capaces, el abuso y los accionistas os llevarán a la tumba.