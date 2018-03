LaLiga no ve una burbuja del precio del fútbol: "Vamos a conseguir los 1.300 millones por temporada"

Las operadoras advierten de que los precios son demasiado elevados

Un cámara de televisión enfoca a Luis Suárez durante un partido de LaLiga. Imagen de Reuters

Entre abril y mayo se subastarán los derechos de emisión de los partidos de LaLiga en España para el trienio 2019-2022. Un concurso en el que la organización espera aumentar el precio hasta los 1.300 millones por temporada, lo que supone un incremento de 300 millones respecto a la anterior subasta. Y pese a las declaraciones de los operadores sobre los elevados costes del producto en los últimos días, Javier Tebas, presidente de LaLiga, mantiene el objetivo, y sentencia: "Vamos a conseguirlo".

Los operadores, con Movistar, Orange y Vodafone a la cabeza, no parecen estar por la labor de seguir alimentando lo que denominan como la "burbuja" del fútbol. Los directivos de estas compañías vienen señalando desde el inicio de temporada lo caros que le parecen los derechos de televisión de La Liga, pero en los últimos días estas declaraciones se han intensificado, sobre todo durante la celebración del Mobile World Congress, en el que han coincidido todas las compañías.

Inflación irracional, burbuja, coste demasiado elevado, exceso o exuberancia irracional son algunos de los términos que han utilizado los directivos de estas compañías en los últimos días para hacer referencia al precio de los derechos de emisión en televisión del fútbol. Antonio Coimbra, consejero delegado de Vodafone España, reclamó un nuevo modelo de precios variables para adquirir los derechos de fútbol en el que se pague por clientes, ya que con el actual sistema "no salen las cuentas". Y fue un paso más allá al asegurar que es "mejor perder a todos los clientes" que tienen contratado este servicio a seguir pagando los precios actuales.

¿Preocupan estas declaraciones en la sede de LaLiga? Tebas asegura que no. "El objetivo sigue siendo conseguir 1.300 millones por temporada y vamos a conseguirlo", asegura Tebas.

"Si no les interesa el producto, pues que no lo compren", confirma el mandatario, que pide esperar a ver qué pasa en la subasta, cuya resolución se prevé para abril o mayo, pero que podría incluso retrasarse unos días más por la polémica levantada. La propia Liga tiene prevista la posibilidad de que el concurso quede desierto. "Una opción es que no se adjudique, y tendremos un año para negociar", asegura, recordando que tienen 16 meses de margen.

"Si Telefónica o Vodafone, por ejemplo, no tienen el fútbol perderán clientes, tendrá repercusión en sus cotizaciones en bolsa... ¿asumirán el riesgo?", concluye Tebas.

Gestionar su propio canal

En esta situación, incluso se plantean gestionarlo a través de su propio canal, y que generaría un escenario totalmente distinto, en el que negociarían con las operadoras, pero también con OTT (como puede ser Amazon) o con otros actores. ¿Utilizaría La Liga en este caso la plataforma LaLiga4Sports, lanzada hace unas semanas? No. Como mucho podría emitir algún contenido menor, explica el presidente de LaLiga.

Reconoce Tebas que algunos clubes le llaman con cierta preocupación, "porque no están en el día a día y no conocen la situación real". Y pide tirar de hemeroteca, recordando que en 2015 las declaraciones eran parecidas, y que eran muchos los que decían que LaLiga no iba a lograr sus objetivos, que se acabaron cumpliendo. "Y ahora sabemos más, hay más operadores, tenemos más datos sobre el crecimiento del desarrollo de la fibra...".

El caso de la Premier League

Una de las muletas en las que se sustentan las declaraciones de las operadoras es el caso de la Premier League inglesa, referente en el sector por los ingresos obtenidos, y que vió como en la subasta celebrada en febrero -para el periodo 2019-2022- el precio caía un 15%, hasta 5.000 millones por todo el trienio. Y eso a pesar de que los analistas más pesimistas esperaban un crecimiento de al menos un 15% respecto a los 5.800 millones de la subasta anterior.

La Premier League vendió sus derechos en febrero por 5.000 millones de euros, un 15% menos que en la anterior subasta.

Esta situación "sienta un precedente", indicó Samuel Muñoz, director de Marketing de Orange, durante la presentación de resultados de la compañía la semana pasada. Ángel Vilà, consejero delegado de Telefónica, mostró una opinión similar, y apuntó que las negociaciones en España "deberían seguir la misma dirección".

Vittorio Colao, consejero delegado de Vodafone, aprovechó su intervención en el Mobile World Congress para recordar que lleva años advirtiendo de que no tenía sentido pagar tanto dinero por estos contenidos, una idea que parece que "muchos de sus competidores" están empezando a compartir, y puso como ejemplo el caso inglés para demostrar que "tenía razón" con sus predicciones.

Sin embargo, Tebas insiste en que la situación británica no tiene nada que ver y que no es comparable con lo que ocurre en España. "En Reino Unido el mercado está saturado, era muy factible la caída del precio de los derechos del fútbol". Pese a todo, reconoce que está pendiente de lo ocurrido, pero insiste en que cada mercado tiene sus coyunturas, y pone el ejemplo de Alemania, que ha vendido sus derechos en la última subasta por una cifra récord. "En España queda margen de crecimiento para las televisiones de pago", sentencia.

¿Y las OTT?

Uno de los puntos en los que coinciden tanto los grandes operadores como LaLiga es en el de estar dispuestos a recibir con los brazos abiertos a los OTT -'Over The Top', los servicios de vídeo que se reciben a través de internet- si quieren entrar en este mercado, con Amazon y Netflix como ejemplos más nombrados. La presencia de estos nuevos actores es recurrente en todos los debates desde que han incursionado en el mundo de los deportes en otros países, haciéndose con derechos de emisión de competiciones de fútbol americano, cricket o incluso 'soccer'.

El presidente ejecutivo del todopoderoso Manchester United, Ed Woodward, aseguró meses antes de la subasta inglesa que esperaba que los gigantes tecnológicos, como Amazon, Facebook y Netflix, participasen en el concurso para transmitir la Premier League. Y hasta aseguró que había habido un "fuerte interés" de estos grupos en el producto. Pero la realidad es que, a la hora de la verdad, no llegaron a participar en la subasta y no se interesaron por niguno de los paquetes más importantes.

Pese a todo, tanto Vodafone como Telefónica se han mostrado abiertos a convertirse en socios de referencia de estas compañías. Coimbra remarcó que estarían "encantados" de ser distribuidores si esas empresas se hacen con los derechos, aunque si se trata de una compra conjunta deberían analizarlo. Mientras que Telefónica ha defendido que serían el "socio de referencia" para cualquiera de ellos por sus conocimientos, su base de mercado y los clientes.

