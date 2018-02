Telefónica: "Existe una clara posibilidad de que no renovemos los derechos de la Champions"

Como accionista totalmente de acuerdo en que dejen de tirar el dinero



en el fútbol... pero me da que "alguien" no les va a dejar, pues es el



"opio del pueblo"



A ningún medio de comunicación le sale rentable el fútbol, gastan



el dinero en él porque les obligan, así de claro.



y a los que menos rentable nos sale es a los ciudadanos... los clubs deben



millonadas a Hacienda, es decir, a todos nosotros, y no pasa nada porque



no puede acabar "el opio del pueblo".



Es otra forma de corrupción, manipulación y de mantener a la población



enfrentada por cualquier cosa... ahora está de moda el fenimismo...



el populismo... el nacionalismo... memoria histórica...



cualquier excusa vale para diferentes sectores de población estén enfrentados



con otros... hombres contra mujeres, pensionistas contra jóvenes,



culés contra merengues, trabajadores contra funcionarios...



Todo para que la gente se despiste y no vea que el verdadero enemigo son



los políticos actuales.