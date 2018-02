El Congreso allana el camino a PSOE y PP para pactar la renovación de RTVE

Podemos propone sustituir al presidente por una gestora temporal

El actual consejo de RTVE tiene los días contados. O eso es lo que ya se comenta en los pasillos de Prado del Rey y Torre España, donde trabajadores y directivos dan por hecho que la renovación llegará en marzo vía pacto PP-PSOE. Los sindicatos de la tele pública aseguran que tanto Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, como Pedro Sánchez, del PSOE, prometieron durante sus respectivas visitas que la situación se desbloquearía en "breve" y que sería vía acuerdo, dejando el concurso para la siguiente legislatura.

A la espera de que se defina el futuro del presidente y los consejeros, la mitad de los cuales ya tienen el mandato caducado, los partidos políticos empiezan a acercar posturas en el Congreso de los Diputados, aunque todavía están lejos de llegar a un acuerdo, y menos a uno de mayorías. De momento, los letrados de la Cámara Baja han allanado el camino a los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) para pactar la renovación de RTVE por ma-yoría absoluta (176 diputados), a falta de una normativa que establezca los pasos para elegir por concurso a los consejeros.

Así, un informe de los letrados de Congreso determinó que la renovación del consejo y presidente de RTVE se debería hacer a través de la ley de 2012 que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que "es la que más se ajusta a las consideraciones ya efectuadas en el Informe emitido por la Secretaría General el pasado 18 de diciembre". Las otras dos opciones que plantea son la de desarrollar la normativa o la de renovar el consejo por mayoría cualificada de dos tercios, que es la que defiende con más ahínco el PSOE y que le obligaría a llegar a un acuerdo con el PP y con otro partido, como Podemos o Ciudadanos, lo que parece imposible. Así, sin el apoyo del grupo popular le sería imposible lograr el respaldo suficiente de la Cámara para cambiar al presidente por mayoría cualificada, lo que le obliga a negociar con el mismo. En esta línea, Margarita Robles, portavoz socialista, aseguró que la prioridad de su partido es que la renovación llegue y se acabe la "manipulación informativa".

Por su parte, el PP defiende abiertamente aplicar la ley de 2012, aprobada por el Gobierno de Rajoy, porque "es lo que recomiendan los letrados del Congreso y así no nos vamos a equivocar", explicó Ramón Moreno, diputado popular y portavoz en la comisión mixta de RTVE. Aun así, el PP es el partido que menos prisa tiene para cambiar a los mandatarios: "El consejo está elegido hasta el 30 de junio de 2018 y no tienen porque irse si no se ha nombrado a los sustitutos. Si no se desbloquea la situación, tendrán que ser las mesas del Senado y el Congreso las que decidan qué hay que hacer", aseguró Moreno.

Con el nuevo informe de los letrados sobre la mesa (hubo un primero que defendió seguir adelante con el concurso), Podemos ha relajado su posición y ha abierto la puerta a renovar RTVE de forma temporal para ganar tiempo y desarrollar el concurso. Así, Pablo Iglesias aseguró ayer en RNE que los partidos "estaban cerca de llegar a un acuerdo" y que se estaba negociando "poner una gestora" para cambiar al presidente y renovar a los consejeros, hasta que se convoque el concurso. Una propuesta que el PP ha tachado de irreal y que muestra "un desconocimiento absoluto de lo que dice la ley", ya que "no se puede elegir un consejo temporal".

Por su parte, Ciudadanos ha re-chazado cualquier opción que no sea el concurso público, ya que "supondría un incumplimiento voluntario de la ley". "Que no cuenten con nosotros para pactar nada. No vamos a entrar en el reparto de sillones de esta manera", aseguró Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos. En este punto, el partido naranja se ha quejado de falta de voluntad por parte del PP y PSOE para desarrollar la normativa del concurso, ya que no presentaron propuestas, ni se pronunciaron por las realizadas por los partidos medianos. "No ha habido acuerdo porque no ha habido diálogo. Se ha dejado pasar el tiempo", sentenció Díaz.

