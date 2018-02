Telefónica pierde los 7,5 euros por acción y se coloca en mínimos de 2003

La reacción es tardía tiene potencial paracser mejor que sus rivales pero no sabe aprovecharlo tiene un buen equipo y no lo explota, tien mejores redes y no les saca partido, tiene mejor asistencia técnica y comercial pero no cala no fluya el mensaje. Los pasos son lentos h ahora las nuevas tecnologías Facebook, google, amazon son rapidas y generan buena imagen.