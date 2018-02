Telefónica se juega el futuro en México con la nueva subasta de frecuencias

Movistar tiene tres veces menos frecuencias de 2,5 GHz que América Móvil

Foto: Archivo

Invertir o dejarse morir. No queda otra cuando se trata de frecuencias de móviles. Ante semejante tesitura, Telefónica está llamada desde hoy -y hasta el próximo 2 de marzo- a expresar su interés por los nuevos recursos radioeléctricos mexicanos. De esa forma, la autoridad sectorial azteca arranca el proceso para subastar 120 MHz de espectro de la banda de 2.500-2.690 MHz, idóneos para futuros usos de telefonía 4G y 5G. A priori, dada la distribución de los bloques de frecuencias, se presume que el reparto caerá en manos de los cuatro operadores que actualmente disponen de este tipo de recursos: América Móvil (Telcel), AT&T, el consorcio Altán Redes y Movistar. No obstante, no se descarta la irrupción de algún nuevo jugador internacional, lo que añadiría competencia en una subasta cuyas ofertas finales se presentarán el 6 de agosto, en un proceso que debería resolverse el próximo mes de septiembre.

Según explica el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), toda la frecuencia licitada se dividirá en seis bloques, de los que cuatro de ellos resultarán de especial interés para los oferentes ya que se trata de bloques nacionales pareados (FDD), lo que ofrece mayores posibilidades técnicas que los dos bloques restantes no contiguos (TDD). Asimismo, se reservarán 10 MHz como bandas de guarda con el objetivo de evitar interferencias. En todos los casos, cada bloque MHz (sea FDD o TDD) tendrá un precio de salida de 350 millones de pesos (15,3 millones de euros), así como un periodo de concesión de 20 años.

Al contrario de lo que propugnaba Movistar y AT&T, la nueva subasta no excluirá del proceso a América Móvil, aunque prevé imponerle un tope máximo de 20 MHz adicionales, por lo que el operador de Carlos Slim podría incrementar los actuales desequilibrios que ya existen en aquel mercado. Según el actual reparto, América Móvil dispone de casi 30 MHz, tres veces más que Movistar, el doble que Altán Redes y un tercio más que AT&T.

La posición dominante de América Móvil aumentó hace casi un año, después de que Telcel adquiriera MVS Comunicaciones, operador que atesoraba 60 MHz de 2,5 MHz. El regulador no impuso entonces objeciones a la compra, consciente de que la subasta que ahora se desbloquea sería objeto de polémica y litigios.

Los adjudicatarios de las concesiones estarán obligados a ofrecer servicio a través de las nuevas frecuencias, con tecnología 3G o superior en al menos doscientas de las 557 poblaciones de entre 1.000 y 5.000 habitantes que no tienen servicio móvil, y además hacerlo en un plazo máximo de cuatro años para el 80% de la población.

Según precisa IFT, el precio mínimo por MHz fijado por México es el nivel de pago más alto (953,60 MHz al año), por delante de Colombia, Taiwán, España y Francia.

Por otra parte, Telefónica y la FAO firmaron este lunes una alianza para colaborar en el desarrollo de iniciativas de innovación, digitalización y análisis de datos en el sector agrícola para potenciar la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición. Esta alianza incidirá en la necesidad de brindar un apoyo concreto a las comunidades locales rurales en el acceso a la información, con un proyecto que tiene una duración inicial de tres años.

