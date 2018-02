Las tiendas 'online' no podrán discriminar por nacionalidad

Al comentario 2: Discriminar canarias?, no diga usted tonterías, tienen un impuesto reducido y es una zona NO IVA, con ventajas fiscales que ya quisiera más de un lugar de la UE, tal es así que las ventas por internet de Aguas de Colonias y Aguas de perfumes desde Canarias a la UE se han multiplicado por mil, forrándose muchas empresas del sector, si bien pienso que, es raro que se venda tan barato a la UE lo que se compra en la zona IVA, pero cierto es, y los datos están ahí porque trabajo en el sector aduanero, que Canarias se está beneficiando en las exportaciones, no tanto en las importaciones, pero es que el producto ya es barato aquí y lo que no puede pretenderse es que te lleven desde más de 3000 km de distancia que está el archipiélago, una compra a la puerta de tu casa sin coste adicional alguno, porque eso no hay logística que lo soporte.