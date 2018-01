Álvaro Zancajo: "El reto ahora es recuperar las madrugadas y crecer en América"

ALVARO ZANCAJO, DIRECTOR CANAL 24 HORAS. Nacho Martín

El Canal 24 Horas de RTVE ha dado un giro de 180 grados desde el desembarco de Álvaro Zancajo (Madrid, 1980) en la dirección de la cadena hace poco más de un año. La primera gran revolución llegó en abril con el estreno de dos nuevos informativos, uno a las 14 horas y otro a las 20 horas, que presenta el propio periodista.

Este primer cambio, que estuvo acompañado de una renovación de la imagen y de la filosofía del canal, recibió el respaldo de la audiencia, que en la recta final del año ha superado el 1,1% de media frente al 0,7% de los primeros meses. La segunda revolución de la parrilla ha llegado en 2018 con nuevos programas de análisis y debates informativos, como Asuntos Públicos, que también está teniendo una buena acogida.

Aunque Zancajo se muestra satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora, su hoja de ruta incluye planes mucho más ambiciosos para la cadena, como convertirla "en el primer canal de información en español del mundo".

¿Qué balance realiza de su primer año al frente del Canal 24 Horas?

Lo más importante es que hemos conseguido recuperar la tensión informativa. Han desaparecido las repeticiones en bucle de los informativos cada 30 minutos y ahora tenemos una mayor capacidad de improvisación para basar la parrilla en una emisión tipo breaking news, capaz de abrir programaciones especiales cuando la ocasión lo requiera. Generamos contenidos propios y estamos prestando de verdad un servicio de información 24 horas, mucho más parecido a lo que hacen otros canales internacionales como la BBC o la CNN.

Su paso por el canal está marcado por una fuerte renovación de los contenidos y la filosofía del mismo. ¿Cuál es el siguiente paso?

Todavía nos queda mucho por hacer. Tenemos muchos proyectos y formatos que queremos sacar adelante, como un informativo infantil de veinte minutos, y para eso necesitamos más medios, más presupuesto y personal.

¿Qué tipo de retos tiene en mente?

Necesitamos más medios y más personal porque el canal tiene que ser de verdad un 24 horas y ahora no lo somos, porque tenemos un parón de 3 a 7 de la mañana. En esa franja ponemos redifusiones, porque no tenemos personal, y si estalla una guerra entre las dos Coreas a las 4 no tenemos margen. Queremos potenciar las madrugadas del canal, porque son importantísimas para el mercado americano, ya que el prime time de allí es nuestra ma- drugada. Para ello es fundamental reestablecer el turno nocturno. El canal tiene que ser el primer canal de noticias en español del mundo. Tenemos que aspirar a ser el referente de habla hispana y nos están comiendo terreno los alemanes y los chinos, que están en esa estrategia... y nosotros nos estamos dejando ganar.

Con toda la oferta informativa que hay en Internet ¿es necesario tener un canal 24 horas?

Por supuesto, ahora es más importante y tiene más sentido que nunca, puesto que ahora es cuando la gente busca informarse a cualquier hora. Cuando empiezan a saltar las alertas en los móviles, la gente debe poder ir al Canal 24 Horas a seguir informándose. Tiene que encontrar que la cadena pública está desarrollando la noticia en directo y con calidad. Para ello hemos apostado por la agilidad y las sinergias con el resto de los servicios informativos de la Corporación. No hay que olvidar que ahora los medios digitales también son nuestra competencia, lo que nos obliga a dar un plus.

Estar 24 horas al pie de la noticia implica un gran despliegue de medios en un momento de contención presupuestaria...

Sí, es cierto. Por ello este plan incluye potenciar mucho las sinergias con el servicio de informativos de La 1 y La 2 y que nosotros podamos dar su señal y ellos la nuestra si ya estamos dando el contenido. Aquí hay mucha capacidad. Además, también estamos apostando por las nuevas tecnologías, que permiten grabar y editar vídeos en el móvil.

¿Qué otros cambios significativos ha realizado?

El programa cultural se puso a las doce de la noche para captar también al público americano y se adelantó la Noche en 24Horas para no perder el tirón del informativo, por lo que ha duplicado su audiencia.

