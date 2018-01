Grupo Zeta comunica el cierre de las revistas 'Interviú' y 'Tiempo'

si es que luego hablan de igualdad....



Lo que no dicen es cuantas mujeres venden su cuerpo voluntariamente para ganar dinero o ascender.



que abusan de ellas? a ver cuantas van provocando o ofreciendo su cuerpo por su propio beneficio? eso nunca se dice verdad eso no interesa.



cuando als mujeres se venden o van detras d elos hombres por su dinero eso nunca se dice. me rio yo de la igualdad



Mucha golfa facilona es lo que hay hoy en dia que solo sirven apra comprar bolsos y zapatos.