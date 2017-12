El transporte, ante el reto de subir los precios y mantener las cifras récord

La guerra del taxi con Uber y el papel del tren en mercancías marcarán 2018

El sector del transporte y la logística encara el año 2018 con una larga lista de asuntos pendientes. A pesar de haber consolidado su crecimiento a lo largo de 2017, los precios han seguido bajando y las incertidumbres políticas no se han disipado, por lo que el año que viene será la oportunidad para recuperar rentabilidades, ganar visibilidad y reactivar las reformas. Los tres grandes retos que afrontan las aerolíneas son subir las tarifas, seguir creciendo y el Brexit. La salida de Reino Unido de la UE y, por extensión, del cielo único europeo, es el mayor riesgo para el sector, que necesita estabilidad para planificar y comercializar sus vuelos de 2019. Las compañías preparan sus temporadas con seis meses de adelanto y la falta de acuerdo entre el Gobierno de Theresa May y la UE las está obligando a dejar en el aire sus planes en el mercado británico, lo que puede lastrar el turismo de España, que es el principal destino de los ingleses. A su vez, el aumento del precio del crudo está marcando un punto de inflexión en el sector aéreo. Por un lado, el alza de los costes operativos está acelerando la quiebra de compañías, beneficiando a los grandes grupos como IAG, easyJet o Ryanair, que aprovechan el hueco dejado por la quiebra de sus rivales para seguir creciendo y subir los precios. No en vano, el sector prevé que los ingresos unitarios subirán por primera vez en seis años.

En el mundo ferroviario, el Ministerio de Fomento afronta el reto de sacar de pérdidas a la división de Mercancías de Renfe, potenciar el transporte de mercaderías por tren y buscar un socio logístico o naviero para fusionarla en 2019. A su vez, el Ejecutivo tiene pendiente lanzar dos concursos de compra de material rodante (locomotoras y vagones) para renovar la flota de Mercancías y ampliar y modificar la Cercanías, Media Distancia y AVE. En cuanto a la división de viajeros, Renfe debe recuperar Cercanías, que sufre retrasos y averías, e impulsar la demanda de la Alta Velocidad. En cuanto a las vías, el Ministerio que dirige Íñigo de la Serna se ha comprometido a inaugurar el AVE a Castellón y Murcia, así como desatascar Pajares y dar el impulso final al Corredor Mediterráneo. Otro de los desafíos que afronta Fomento es poner la paz en el sector del taxi con la aprobación de un Real Decreto que pone freno a la proliferación de coches de Uber y Cabify. En cuanto a este tema, también tiene abierto un proceso ante el Supremo que puede acabar con las restricciones de las VTC.

El sector del autobús espera que las licitaciones de las líneas interurbanas se reactiven en marzo. Los pliegos se han cambiado para evitar las bajas temerarias.

