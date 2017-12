Apple se enfrenta a las demandas tras reconocer que ralentiza los iPhones antiguos

No puede ser que un teléfono con solo un año de uso y con un precio desorbitado ya haya que trucarle el software, tipo VW para que funcione medianamente bien, de forma ralentizada.



Esto es una estafa o algo similar, y yo, como usuario de un Iphone me siento engañado ya que tengo un Iphone 7 y noto que su rendimiento ha dejado mucho que desear en tan poco, pero muy poco tiempo.



Eso no le pasaba a los modelos anteriores.



Se quema dicen!, los coj....