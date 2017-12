Las llamadas desde el teléfono fijo caen al nivel más bajo de la historia

Bueno, no se consuela el que no quiere. Este menda usa la telefonía fija casi exclusivamente por muchas razones que contradicen el comentario del artículo. El teléfono móvil estará a mano pero no me cuesta lo mismo y sólo estará a mi disposición si hay covertura y está cargado. Es molesto andar con un trasto colgado del ala continuamente y cada x tiempo hay que comprarse otro. Suena en los sitios más inverosímiles y me río yo de la confidencialidad de las conversaciones. El teléfono fijo tiene más covertura mundial y se oye mucho mejor. he trabajado en el mundo de las telecomunicaciones y esta es la opinión que tengo. ! Ah, se me quedaba en el tintero, su inocuidad en el tema de la salud es discutible !.