Movistar incorporará la inteligencia artificial a su televisión en 2018

Buenas,



No sé si solo es una experiencia mía pero visionado MOvistar a través de la APP para Televisiones Samsung no soy capaz de ver el contenido que emiten en Full HD.



Entiendo que no es algo de nicho sino que Samsung es el mayor fabricante de Televisiones en España y sin embargo Telefónica que es la propietaria de la mayoría de la red no es capaz de utilizarla para emitir su propio contenido en HD aunque si que lo tienes.



Os pasa a alguien más esto? A mi me resulta totalmente incomprensible.