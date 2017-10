YouTube conquista las TV de Samsung, LG, Sony y Xbox

Incorporará su 'app' en los equipos de los grandes fabricantes

Google ha convencido a los principales fabricantes de televisores para convertirse en socios tecnológicos y en plataformas de difusión del servicio YouTube TV. Hasta el momento, la oferta audiovisual de streaming del mayor proveedor de vídeos del mundo solo podía disfrutarse en los receptores de TV por medio del dispositivo Chromecast o, en su lugar, conectado a un smart-phone de Android. Esta dependencia tecnológica dará un vuelco en breve ya que, en las próximas semanas, no se requerirá este tipo de accesorios para poder disfrutar de los contenidos de YouTube TV.

Para ello, la filial de Google incorporará directamente su aplicación en los menús de los televisores inteligentes, en competencia con otros servicios similares como Netflix, HBO, Amazon TV, por ejemplo. Inicialmente, el gigante ha cerrado acuerdos con Nvidia Shield TV, Sony TV, así como en las consolas de videojuegos de Xbox One, One S y Xbox One X. En los próximos días, Google hará lo propio con los televisores inteligentes de Samsung, LG, Roku, así como en los dispositivos Apple TV.

Nuevo rival de la TV de pago

El movimiento de Google representa un desafío directo a los operadores de televisión por cable o fibra -primero estadounidenses y después europeos- , que ahora tendrán que competir en igualdad de condiciones con las ofertas de televisión en streaming del gigante puntocom. YouTube TV ya ofrece en su parrilla en Estados Unidos -a través de una cuota de 35 dólares al mes- los canales generalistas ABC, CBS, Fox y NBC, así como los temáticos AMC, ESPN, Disney Channel, Fox News y Bravo. A los anteriores se añadirán contenidos de pago de grandes eventos musicales y deportivos, en reñida pugna con los servicios tradicionales de televisión de pago.

