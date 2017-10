El Big Fucking Rocket de Elon Musk: un cohete con el que llegar a cualquier parte del mundo en menos de una hora

#2 Si, si, pero TESLA tiene un valor en Bolsa como Ford. Cuanto más pierde, más sube. Es una "lógica" que no entiendo. Y, claro, necesita sacar contínuamente conejos de la chistera y, mientras, ir vendiendo acciones. Lo del Hyperloop es una cosa propia de los comics, Cualquiera que lo analice mínimamente se parte de risa. No importa: seguirá subiendo. No me gustaria tener esas acciones dentro de dos años......