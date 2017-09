El Rey afirma que "no hay democracia sin libertad de prensa" ni "sociedades libres sin medios independientes"

Los Reyes, junto con otras personalidades, durante la XV Gala de Vocento.

El Rey Felipe VI ha afirmado que "no existe democracia sin libertad de prensa" y ha añadido que "no se conciben sociedades libre sin medios independientes". "No cabe opinión pública sin pluralidad de puntos de vista ni confrontación o contraste de argumentos", ha señalado.

Así lo ha puesto de manifiesto el monarca durante su intervención en la gala de celebración del decimoquinto aniversario del grupo Vocento, una ceremonia que ha presidido junto a la Reina Letizia este jueves 21 de septiembre en el Teatro Real de Madrid.

Según el Rey, las noticias han sido "siempre imprescindibles" en la transformación política, económica, social y tecnológica que ha experimentado España en las últimas cuatro décadas. Felipe VI ha apuntado que "las noticias y su rigor van a seguir siendo fundamentales" en el futuro. "Noticias e informaciones contrastadas y avaladas por profesionales de la comunicación y por redacciones independientes", ha subrayado.

Durante su intervención en el acto, presentado por el periodista Carlos Herrero, también ha afirmado que la prensa no puede "vivir de espaldas" a la realidad del mundo digital, pero ha advertido de que "tampoco" puede "entregar a cambio su crédito, sus estándares de calidad, su valor referencial y de rigor, el saber hacer y profesionalidad de los periodistas que trabajan con la información".

"Contar noticias no es un entretenimiento", ha afirmado el monarca, para después añadir que es un oficio "noble, sacrificado y complejo" para el que se requiere "personal cualificado, formado, motivado, honesto, valiente y vocacional".

En relación con Vocento, Felipe VI ha explicado que es un grupo de comunicación dedicado a "contar la realidad, leal depositario de esa materia tan sensible y valiosa como es la información". Además, ha indicado que es un grupo "comprometido con el rigor y la verdad, que estimula el debate, es escuela de periodismo y archivo de grandes firmas literarias".

"Sin desdibujar su identidad ni alejarse de sus lectores, todas las cabeceras de Vocento se benefician de las sinergias, el intercambio de experiencias y conocimientos que brinda un gran grupo de comunicación, con una visión empresarial multimedia y transversal, y con el español como idioma y motor común", ha manifestado Felipe VI.

En este sentido, el Rey ha señalado que Vocento ha sabido "expandirse e innovar en busca de nuevas fórmulas de negocio que perpetúen la necesaria independencia periodística, pero también de lazos renovados" con su audiencia. Por último, les ha trasladado su enhorabuena y les ha deseado "mucho éxito".

Bergareche: sinergias y modernización

Por su parte, el presidente de Vocento, Santiago Bergareche, ha puesto de manifiesto en su intervención que "la política de sinergias y modernización constante" le ha permitido a la compañía llegar al "siglo XXI bien pertrechada" para afrontar una "trepidante era de cambio".

"Vocento es hoy un grupo de comunicación diversificado, saneado y con ambiciones, fruto, hay que reconocerlo, de ajustes muy dolorosos, reconversiones y renovación de perfiles, pero también de la apuesta por la formación y la innovación tecnológica, formatos innovadores y la diversificación del negocio", ha explicado el presidente de Vocento al auditorio, al tiempo que ha añadido que todo ello se ha hecho "sin perder de vista la base de todo, un periodismo con principios".

A su juicio, la prensa, "lejos de pasar a mejor vida", debe estar "más presente que nunca. Así, ha apuntado que Internet es, "para los advenedizos, una cancha para el oportunismo", pero ha destacado que también constituye una "oportunidad" para los medios de comunicación "serios y profesionales".

"Lo difícil es ganarse el respeto, la confianza y la fidelidad de audiencia y anunciantes", ha explicado Bergareche, quien ha agregado que ello "no se consigue en un tuit, sino después de más de 55.000 números publicados por Las Provincias de Valencia". Además, ha defendido que la prensa seguirá siendo necesaria y relevante, y ha agradecido el "esfuerzo" de todos sus compañeros de Vocento.

150 años de historia

Durante el acto se ha proyectado un vídeo homenaje al trabajo informativo de los medios de Vocento a lo largo de 150 años de historia. La pieza audiovisual recoge testimonios de periodistas del grupo, como el director del diario ABC, Bieito Rubido; así como portadas y noticias históricas contadas por sus cabeceras.

A la gala han asistido cerca de 600 invitados entre los que destacan la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; y los ministros de Justicia, Rafael Catalá; de Interior, Juan Ignacio Zoido; de Defensa, María Dolores de Cospedal; y Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Tras las intervenciones institucionales del monarca y del presidente de Vocento, Santiago Bergareche, ha cerrado la ceremonia la actuación del grupo musical Music Has No Limits sobre las tablas del Teatro Real de Madrid.

