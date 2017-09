Twitter desvía sus ingresos a Irlanda y factura sólo 5,3 millones en España

Serían tontos si no lo hiciesen. Ventajas de Irlanda:



- Impuestos razonables.



- Seguridad jurídica.



- Sus funcionarios piden e interpretan cosas razonables y no son saqueadores que ven en cada empresario como alguien a arruinar para lograr el bonus.



- Es una sociedad con futuro donde la gente está formada y no adoctrinada y donde hay familias con hijos que aseguran mano de obra con formación y moral.



Ventajas de España: ¿?