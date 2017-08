Essential recauda 300 millones más para lanzar su primer smartphone

El productor de smartphones Essential ha confirmado este miércoles que ha recaudado 300 millones de dólares más para enfrentarse a los grandes del sector cuando lance, "en pocas semanas", su primer modelo Essential.

Entre la lista de inversores que confían en la compañía del fundador de Android, Andy Rubin, se encuentran la compañía de internet china Tencent Holdings y el fondo de capital de Amazon, Alexa. Además, Best Buy y el propio Amazon serán sus socios para el lanzamiento de sus dispositivos en Estados Unidos.

Sin embargo, la compañía sigue eludiendo cuándo se producirá ese lanzamiento. "Estamos a pocas semanas", afirma el presidente de Essential, Niccolo de Masi. Tampoco han desvelado la fecha para su asistente doméstico, que tendrá que competir con el Echo de Amazon.

Future-proof is essential. It's as easy as a snap, and fun too! #thisisessential pic.twitter.com/e8ZiKQHRpS