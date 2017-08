Telefónica negocia con Colombia para evitar el pago de 452 millones

Donde las dan las toman. A mí Telefónica me obligo baja amenazas de juicio y coacciones a través de un bufete de abogados a devolver 31.46€ por un router que no devolví en sus 15 días posteriores a mi baja de esta compañía. Desde el primer día quise devolver el router por 3 veces seguidas y los tres operadora distintos (con la lección bien aprendida) me aseguraron que no hacía falta, que estaba obsoleto, me fui a una tienda Movistar y no me lo,aceptaron por no tener un número de referencia de devolución. Así que lo dicho A PAGAR Y FASTIDIARSE. Y POR CIERTO CONMIGO HAN PERDIDO 3 CLIENTES DE POR VIDA.