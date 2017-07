Movistar sube cinco euros su 'Fusión' a cambio de 10 GB por línea móvil

A mí me ROBARON 31.46€ por no devolver un router. Yo aún así quería devolver el router pero no me daban número de devolución en ninguna tienda Movistar (me aseguraron 3 veces distintos tele operadores que no hacía falta, que estaba obsoleto) Al cabo de 2 meses cargo en mi cuenta de 31.46€, al llamar me dicen que no devolví en router en los 15 días posteriores. Conmigo y mi familia la llevan clara 3 líneas y fijo de por vida que han perdido para siempre por CHORIZOS, LADRONES.