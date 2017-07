Telefónica pujará este otoño por las nuevas frecuencias del móvil británico

Pide que acelere la subasta de espectro y que equilibre el reparto

Telefónica competirá a finales del próximo otoño con el resto de los grandes operadores británicos por las nuevas frecuencias para servicios de conectividad móvil de 4G y 5G. Tras meses de espera, el regulador sectorial del Reino Unido (Ofcom), anunció este martes su intención de promover una doble subasta de espectro radioeléctrico a lo largo de los próximos meses de octubre y noviembre en las bandas de 2,3 GHz y de 3,4 GHz.

En el primer de los casos, Ofcom elegirá a los mejores postores para distribuir un total de 40 MHz de frecuencias ya aprovechables en determinados terminales de alta gama de Apple y Samsung. De forma paralela, el Gobierno británico también licitará 150 MHz de la banda de 3,4 GHz, frecuencias que se utilizarán a partir de 2020 para ofrecer servicios de súper banda ancha de 5G, tecnología que no soporta ningún microchip de los smartphones y tabletas del mercado.

Al margen de los compromisos de inversión en el corto plazo para los operadores en el Reino Unido, el anuncio de Ofcom despeja una de las grandes incertidumbres que planeaba sobre Telefónica, compañía que en aquel país opera con la marca O2: las fechas aproximadas de las subastas de nuevo espectro. El asunto resulta de importancia capital puesto que la adquisición de dichos activos radioeléctricos ahora a subasta permitirá a Telefónica aumentar el valor de su filial con vista a eventuales desinversiones, ya sea con la irrupción de la filial en bolsa o con una posible venta.

Poco después de conocer el comunicado de Ofcom, el consejero delegado de Telefónica/O2 en el Reino Unido, Mark Evans, indicó que la decisión del regulador no llega a cubrir las expectativas del grupo español. No obstante, el mismo directivo señaló que "lo importante es que la subasta se lleve a cabo lo antes posible y que las operadoras accedan al espectro y lo desplieguen en beneficio de los consumidores, las empresas y, en última instancia, del país en su conjunto".

La autoridad de las telecomunicaciones británicas ha fijado unos límites máximos para que un solo operador no pueda acaparar el 37% del total del espectro utilizable, un porcentaje superior en dos décimas al demandado por Telefónica. Esa limitación impedirá a Everything Everywhere-British Telecom (EE-BT) a participar en la subasta de 2,3 GHz e, incluso, podría obligarla a desprenderse de parte de sus actuales frecuencias para así equilibrar el reparto. No obstante, EE-BT podría aspirar a ganar hasta 85 MHz en la banda de 3,4 GHz. En el caso de Vodafone (con 176 MHz en 2,3 GHz), podría obtener hasta 160 MHz de espectro de 2,3 GHz y 3,4 GHz. Por su parte, Three atesora 90 MHz (y 40 MHz adicionales sin utilizar), y Telefónica/O2 suma 86 MHz.

La subasta de 700 MHz se realizará en 2020 una vez que se hayan liberado las frecuencias ahora en poder de las televisiones digitales.

