¿En efectivo o con tarjeta? ¿Por qué no pagamos con el teléfono móvil?

El caos que existe en el pago con móvil es una barrera casi imposible de franquear para el común de los mortales. Los sistemas no son compatibles entre sí. El tener un móvil con NFC no te garantiza compatibilidad. Apple pay solo está disponible para sistema IOS y samsumg pay solo para determinados modelos Samsung (los de gama alta) el resto de teléfonos (más del 90%) quedan sin servicio. Y hablamos de teléfonos de gama alta de 500 euros en adelante, no de los que “regalan” las compañías por hacer portabilidad. Todo muy difícil y confuso y sin ninguna ventaja aparente. Seguridad huella, pin, etc. Pero resulta sencillo hakear un teléfono robado que es un ordenador en miniatura al fin y al cabo. Otro gran problema para mi infranqueable, es la fragilidad del propio dispositivo. La batería te durará un máximo de 4-5 horas y un leve golpe en la pantalla y has de mandar el teléfono desbloqueado al servicio técnico con todos tus datos bancarios en su interior. P.A.S.O. a mi no me pillan con esta mamarrachada. Pasarán a la historia como aquellos cajeros de compra que se instalaban en los estancos o como el NOTE 7. Fiascos tecnológicos inservibles.