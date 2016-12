Twitter echa un nuevo pulso a Facebook y permitirá vídeos de 360 grados en Periscope

Su aplicación Vine cerró ante el empuje de Snapchat e Instagram

Las redes sociales de Zuckerberg multiplican por cinco a Twitter

En busca de un catalizador que permita a Twitter encontrar un nicho más allá de los 140 caracteres, Jack Dorsey sigue apostando por el vídeo en vivo como alternativa, un mercado donde también operan gigantes como Google y más recientemente Facebook.

La red social de Jack Dorsey continúa su particular travesía por el desierto. El año que estamos a punto de dejar atrás no se perfila positivo para Twitter, cuyas acciones se han dejado un 28,7% mientras la compañía ha borrado ya el 60% de su capitalización bursátil desde que saliera a bolsa el 15 de noviembre de 2013. Durante el pasado otoño, los rumores sobre una posible compra animaron momentáneamente su cotización, sin embargo, su atractivo no convenció a posibles interesados como Salesforce.

Twitter, a través de Periscope, cuenta ya con acuerdos, como con la liga de fútbol americana, para emitir contenidos en directo. En su esfuerzo por centrar su atención en este negocio, la compañía cerró Vine, su aplicación de vídeos cortos, que no consiguió sobrevivir al impacto de Snapchat o Instagram, la otra aplicación de Facebook que supera ya los 600 millones de usuarios, casi duplicando los de Twitter.

La compañía dirigida por Dorsey anunció el miércoles que ofrecerá vídeos de 360 grados en Persicope para aprovechar el tirón de la realidad virtual, un campo donde Facebook también cuenta con ventaja gracias a Oculus. De momento, esta opción sólo está disponible para algunos socios de Twitter, según explicó Alessandro Sabatelli, el director de Realidad Virtual de Twitter.

La misión de Twitter siempre ha sido "dar a cada usuario el poder de crear y compartir ideas e información de forma instantánea, sin barreras". El vídeo en directo es el eje clave de este objetivo es por ello que Periscope se integra cada vez más con la aplicación de Twitter para animar a los usuarios a adoptar el nuevo formato.

Sin embargo, su potencial es más limitado. Facebook cuenta con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo mientras que Instagram suma más de 600 millones. La red social de Mark Zuckerberg ha comenzado a ofrecer ya de forma limitada la posibilidad de transmitir video en directo a través de Instagram, algo que ya se ha estandarizado en Facebook a través de Live. En el tercer trimestre de este año, Twitter contabilizó 317 millones de usuarios activos.

