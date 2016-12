La Nueve, grupo de Anonymous, hackea la web de la Cámara de Comercio de Madrid y su base de datos

"Total, eso de las cámaras de comercio suena a lupanar capitalista ¿Probamos?". Con este mensaje, el hacker o grupo de hackers La Nueve, parte del colectivo Anonymous, preguntó a sus seguidores a través de Twitter este mismo lunes si, como hiciera Kapustkiy con la Cámara de Comercio de Eslovaquia, debían hackear la base de datos de la Cámara de Comercio de Madrid. El 75% respondió: ¡A vuestros teclados!

Así, en la noche de este miércoles, La Nueve volvía a publicar un mensaje en la red social: "La seguridad informática de este país nunca nos defrauda", para dar a entender que el grupo de hackers habían conseguido su propósito, acceder a la web y base de datos de la Cámara de Comercio.

"Concretamente, *todas* las bases de datos de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid están en nuestra partición cifrada", citan en la red social.

El ataque ha afectado a la web de la Cámara de Comercio de Madrid, que luce en su página principal un gran banner en la parte superior con el texto "Cuestiónalo todo. La Nueve. We are Anonymous, Legion, One. Expect us". Además, algunas páginas internas aparecen también con textos e imágenes infiltradas.

La secuencia...

¡Con nuestro fuerte! Esa vulnerabilidad tan tonta que siempre se les escapa a "los expertos"... ¿Podríamos imitarlo?🙄https://t.co/BMu82DX1o6 ? La Nueve (@La9deAnon) 19 de diciembre de 2016

Total, eso de las cámaras de comercio suena a lupanar capitalista 😏 ¿Probamos? ? La Nueve (@La9deAnon) 19 de diciembre de 2016

Este es un curso que impartiremos y que oferta la Cámara de Comercio de Madrid, pero aparte tenemos bastantes datos https://t.co/8xkC1vfaLY ? La Nueve (@La9deAnon) 21 de diciembre de 2016

Por ejemplo, el TPV CAMERFIRMA ha realizado un total de 70,481,41? en transacciones en 2016 pic.twitter.com/5F38bEVbEj ? La Nueve (@La9deAnon) 21 de diciembre de 2016

Son tan majas estas personitas de @CamaradeMadrid que nos dejan fisgar todo, todoo, todooo pic.twitter.com/BsobNzGcQy ? La Nueve (@La9deAnon) 21 de diciembre de 2016

