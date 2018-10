Instagram sufre una caída a nivel mundial que deja sin servicio durante una hora a sus usuarios

La red social Instagram ha sufrido este miércoles una caída a nivel mundial que ha dejado a sus millones de usuarios sin poder utilizar adecuadamente el servicio durante aproximadamente una hora.

La popular plataforma de publicación de fotografías y vídeos vivió numerosos problemas, que de cara a los usuarios se plasmaron en la imposibilidad de realizar nuevas publicaciones o de actualizar la lista de fotografías y vídeos publicados por otros.

La compañía, perteneciente a Facebook, no ha dado por ahora explicaciones oficiales acerca de la caída, por lo que las causas no se conocen por el momento. En la versión web, el mensaje '5xx Server Error' fue la única pista al respecto, mientras que en las aplicaciones correspondientes a diversos dispositivos simplemente apareció el mensaje "no se pueden actualizar las noticias" a modo de aviso.

Los usuarios afectados expresaron sus lamentos en otras redes sociales, como Twitter, en la que rápidamente se popularizó el 'hashtag' #InstagramDown en la que se compartieron bromas y quejas sobre lo ocurrido.

El fallo en el servicio comenzó a solventarse pasadas las 10.00 (hora española), aproximadamente una hora después de empezar a ser percibido por los usuarios.

Estadísticas del fallo y países más afectados

Los problemas de Instagram han afectado en especial a su aplicación móvil, en un 61% de los casos, mientras que un 15% de usuarios aseguran que la web está caída e incluso un 16% del total que asegura que toda la red social no funciona, según Outage Report. Esta web recoge más de 16.000 incidencias a lo largo de este miércoles.

Por regiones, los problemas de conexión han afectado a España y a otros países europeos como los Países Bajos y Reino Unido, según Down Detector, pero han tenido una mayor incidencia en Estados Unidos, que registra un número más elevado de quejas, concentradas en la costa oeste.

En España, la caída ha afectado especialmente a Madrid, aunque se han registrado también problemas de conexión en otras ciudades muy pobladas como Barcelona y Vigo.

Después del pico de incidencias de las 9:30, cuando se llegaron a denunciar hasta 7.000 problemas en Outage Report en apenas 20 minutos, el funcionamiento de Instagram ha ido recuperando la normalidad en los minutos siguientes, según ambos indicadores.