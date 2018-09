La 'radio' llega a Twitter: incorporará emisiones de audio en directo en la plataforma

Twitter ha introducido una nueva característica en su aplicación que permite compartir streaming solo de audio, sin incluir vídeo, y que ya se encuentra disponible para los usuarios de dispositivos con sistema operativo iOS.

Con esta herramienta, que funciona desde la propia aplicación de Twitter, los usuarios de Twitter que naveguen a través de un iPhone pueden realizar streamings solo de audio, como ha publicado la cuenta oficial de la red social a través de un post.

Los nuevos streaming de audio no incluyen vídeo en los directos, y se comparten con los seguidores de la cuenta, aunque cualquiera puede escucharlos independientemente de si usa un sistema operativo Android o iOS.

Para iniciar los directos hay que acceder a Redactar Tweet, después seleccionar la característica Directo y pulsar Comenzar directo para emitir el audio. Una vez acabada, la retransmisión queda guardada para que quien no lo haya escuchado pueda hacerlo después.

La nueva función se encuentra presente tanto en la aplicación de Twitter para iOS como en la herramienta externa de directos Periscope, que también ha incluido la posibilidad de emitir streaming solo de audio.

Sometimes you just want to talk, without being on camera. We're launching audio-only broadcasting, so your followers can hear, but not see you.



Rolling out now for iOS. pic.twitter.com/tBsm37NcdH