El Spiderman de Sony se convierte en uno de los mejores juegos de PlayStation 4

Ya es oficial, el Spiderman desarrollado por Sucker Punch y Sony ya es una de las mejores versiones del superhéroe, incluso si tuviéramos que aunar tanto la vista en el cómic como en la gran pantalla.

La decisión es unánime y es que tras los numerosos tráilers y presentaciones que nos adelantaban un gran título, el resultado final es sorprendente y deja la puerta abierta a futuras entregas.

No fue hasta la entrada de Rocksteady en los videojuegos y su imponente trilogía Batman Arkham cuando parecía que los videojuegos basados en superhéroes podían tener su sitio entre los grandes nombres de la industria. Sucker Punch ha dado un golpe sobre la mesa con su particular visión de Spiderman, dejando claro que el puesto de los videojuegos de superhéroes no es cosa solo de Rocksteady.

Da igual que seas un amante de las viñetas de Peter Parker y su alter-ego Spidey, o no, la obra de los también responsables de Ratchet & Clank ha sentado las bases del que ya podemos confirmar como uno de los mejores videojuegos para PlayStation 4. Y no, no estamos exagerando, creednos cuando decimos que todo el hype montado en torno a Spiderman está totalmente justificado y en esta ocasión, dejando en el jugador un gran alivio.

Hoy 7 de septiembre aterriza por fin el videojuego en las consolas de Sony, tanto la versión estándar como en su edición Pro, contando en ésta última con una notable mejora visual. Spiderman nos ofrece una historia más dentro del personaje, sí, pero una en la que realmente somos no sólo Peter Parker los protagonistas, sino nosotros, los verdaderos ejes centrales de la trama.

Spiderman rinde un tributo como nunca ha hecho la industria al personaje y casi ni el más grande recopilatorio de aventuras del superhéroe. Nos esperan decenas de villanos, muy conocidos, por delante; pero por supuesto no se librarán tampoco los criminales de poca monta repartidos por la ciudad, además de diversos encargos.

Podríamos definir a Spiderman para PlayStation 4 precisamente como un simulador de superhéroes, en este caso del aclamado personaje arácnido. Insomniac Games ha logrado recrear con una exactitud nunca antes vista la agilidad y movilidad del personaje cuando nos balanceamos entre edificios y farolas de la ciudad. Será francamente complicado que no queráis daros un paseo como el auténtico Spiderman entre misión y misión.

Para redondear la jugada, el título cuenta con un apartado visual de órdago, digno de la presente generación y que saca como pocos juegos todo el partido a la potencia de PlayStation 4. Mencionar especialmente la nitidez del título y sus vívidos colores, sin olvidarnos tampoco de una expresividad facial más que sobresaliente que nos meten aún más de lleno en la historia.

En definitiva, se hace complicado hablar de la experiencia que supone Spiderman sin probarlo por uno mismo. Posiblemente no sea el juego que deje esa sensación de haber estado frente un producto que os cambie la vida o una obra atemporal y transgresora. Spiderman es un videojuego y con todo lo que su significado implica: es divertidísimo, te mantendrá con la boca abierta todo el tiempo y pasar tardes como un auténtico crío en las que no soltabas el mando. Y es que, ¿acaso no van de eso los videojuegos?