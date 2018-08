España es el país más barato de Amazon Prime, pese a subir un 80%

¿Cómo darme de baja en Amazon Prime? Esta pregunta es la primera opción que propone Google cuándo se escribe en la barra de búsqueda: "¿Cómo dar..." Y es que, el correo electrónico que el viernes envió la multinacional de Jeff Bezos a sus miles de usuarios en España anunciando un alza del 80% del precio del servicio premium hizo que cientos de ellos se replantearan su pertenencia al club Prime y optaran por tratar de darse de baja. No en vano, de todos los servicios que ofrece Amazon con la suscripción, el más usado es el de los envíos gratuitos en 24 horas ya que ni su plataforma de televisión, ni su canal de música, ni su biblioteca, ni su almacén de fotos tienen gran predicamento en nuestro país.

Así, pese a que en los últimos meses ha estrenado series de gran calidad como The man in the high castle y está negociado con Atresmedia Studios para producir series en español, el videclub online ha perdido las primeras batallas contra Netflix, Movistar o HBO y se sitúa a la cola tanto en audiencia como en contenidos. "Amazon trabaja en mejorar su oferta audiovisual pero todavía le queda mucho para ser más atractivo que Netflix", aseguran fuentes del mercado. En este punto, hay que destacar que los 19,9 euros que cobraba eran un precio de lanzamiento que, entre otras cosas, le ha llevado a perder dinero en España con los envíos, donde su filial logística suma números rojos antes de impuestos de más de 2,5 millones en 2017 y 2016.

Aunque que Amazon casi ha duplicado el precio de Prime de un día para otro hasta los 36 euros, todavía sigue siendo el más barato del mundo occidental junto a Italia, donde el alza se anunció en abril. Así, el servicio es un 65% más económico que en Estados Unidos (EEUU), donde cuesta 112 dólares al año (102,3 euros al cambio actual) y un 59% más barato que en Reino Unido, donde se pagan 79 libras anuales (89 euros).

La fuerte diferencia de precio entre España y los países anglosajones no implica peores prestaciones en nuestro país ya que, por ejemplo, en Inglaterra se incluyen envíos ilimitados en 24 horas pero no da acceso al catalogo de libros, una ventaja que sí tiene España. Los ciudadanos de Irlanda pueden operar en Prime suscribiéndose a Reino Unido con el mismo precio pero con limitaciones: los envíos se reciben en dos o tres días y no incluye todos los productos.

EEUU es el principal mercado de Amazon y es donde más completa y cara es la oferta. Así, los 112 dólares al año incluye envíos gratuitos ilimitados en 48 horas y entregas en el mismo día así como acceso libre a todo el contenido audiovisual, musical, libros y almacenamiento ilimitado de fotos. En este país existe un oferta para comprar Amazon Video solamente por 8,9 dólares al mes (es dos dólares más barato que Netlix).

El servicio en España es incluso más barato que en México, donde cuesta 40,4 euros al año (889 pesos). En el país azteca, donde el poder adquisitivo es más bajo que en España, no se comprometen a ningún plazo concreto de entrega de los productos y solo incluye la televisión y la música. Otro país donde tampoco ofrece envíos en 24 horas es Canadá, donde el precio ronda los 52 euros o Alemania, donde llega a costar 69 euros al año. En el país germano solo se realizan envíos gratuitos en el mismo día para pedidos con un precio superior a 20 euros.

Amazon Prime cuesta en Francia 49 euros al año y ofrece el servicios de entrega gratuita en 24 horas y hasta en esa misma tarde para unas zonas determinadas y pedidos superiores a 25 euros. En Bélgica tiene el mismo precio pero aunque entregas en 24 horas no da acceso a la música, algo que si pasa en Francia.