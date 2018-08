Elon Musk cierra su cuenta de Instagram con más de ocho millones de seguidores

Elon Musk continúa en el foco de atención. El fundador y consejero delegado de Tesla ahora ha decidido cerrar su cuenta de Instagram, en la que tenía más de 8,2 millones de seguidores. Se trata de la última decisión desconcertante de Musk y, según Business Insider, la primera después de un extraño encontronazo con su exnovia Grimes y la rapera Azealia Banks.

La historia se remonta a mediados de agosto cuando Banks aseguró en su Instagram que había estado el fin de semana en la casa del directivo y había visto a la entonces novia de Musk consolándolo. ¿Por qué? La rapera detalló que vio al CEO de Tesla en la cocina "buscando a inversores" después de haber tuiteado la semana anterior que tenía "fondos asegurados" para su plan de excluir a la empresa de la bolsa.

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private