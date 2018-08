Bq detalla qué smartphones se actualizarán a Android 9 Pie

Esta semana Google ha lanzado la versión final de su sistema operativo móvil, bautizado como Android Pie. El buscador explicaba que en un primer lugar llegaría a sus dispositivos Pixel, pero que paulatinamente iría aterrizando en dispositivos de otras marcas.

Ahora, la compañía española Bq ha anunciado cuáles serán los dispositivos que se actualizarán a la última versión del software de Google, aunque no ha detallado cuándo recibirán la actualización.

En concreto, los terminales de Bq que se actualizarán a Android 9 serán los: Aquaris X2 Pro, Aquaris X2 (lanzados en junio de 2018 con Android 8.1 Oreo), Aquaris X Pro y Aquaris X (lanzados en junio de 2017 con Android 7.1 Nougat y actualizados a Android 8.1 Oreo en mayo),

Aquaris U2 y Aquaris U2 Lite (lanzados en septiembre de 2017 con Android 7.1.2 Nougat y actualmente en beta de Android 8.1 Oreo) y los Aquaris V, Aquaris V Plus, Aquaris VS y Aquaris VS Plus (lanzados en septiembre de 2017 y

actualmente en beta de Android 8.1 Oreo)

Bq ha explicado a través de un comunicado que este movimiento responde a que "nos tomamos muy en serio las actualizaciones. Por eso, garantizamos un cambio de versión en todos nuestros smartphones -no sólo los flagship, también los más económicos- y un segundo cambio si es técnicamente posible".