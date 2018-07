Dos de cada cinco móviles funcionarán peor después del verano por sobrecalentamientos

El último verano, dos de cada cinco móviles -el 40%- dejaron de rendir una vez superado el período estival: la duración de baterías, la velocidad de procesadores, los tiempos de carga se vieron perjudicados, según una encuesta realizada por la tienda de accesorios de teléfonos Octilus.com. Por tanto, no es de extrañar que el mayor temor para los usuarios con respecto a su móvil de cara al verano se refiera a que funcione correctamente a la vuelta de las vacaciones.

Lo que más preocupa a los usuarios es que el smartphone sufra un sobrecalentamiento. Concretamente, un 48% de los encuestados ha revelado que, al menos dos veces durante los meses de julio y agosto, reciben el mensaje de aumento de temperatura.

El exceso de temperatura está detrás de los peores fallos de los teléfonos móviles que puede sufrir un usuario. La rotura de una pantalla se puede reparar, al igual que los arañazos de las carcasas, e incluso el micrófono se puede sustituir fácilmente pero el calor puede afectar a piezas irremplazables que pueden conducir desde a una pérdida de datos hasta la avería del procesador o de la batería.

El 23% de los encuestados asegura que tras el verano tienen problemas de batería con su teléfono móvil. Notan que desciende el rendimiento de su smartphone, surgen problemas de fiabilidad de carga de la batería y comienzan a fallar otros elementos del terminal. A esto colaboran apps que obligan a los teléfonos móviles a rendir al máximo, lo que provoca un aumento de su temperatura interna. Entre las apps más utilizadas que pueden provocar un exceso de temperatura en los smartphone están algunos videojuegos, aplicaciones de fotografía, retoque de imágenes y videos o visualización de películas. La recomendación no es no utilizarlas, sino no abusar de estos programas.

Asimismo, es precisamente en esta época del año cuando más hay que cuidar de la batería para no sufrir problemas de duración en el futuro. Es un hecho que durante el proceso de carga los teléfonos experimentan un aumento de la temperatura. Por ello hay que prestar atención para que cuando se haya cargado el terminal, se desconecte del enchufe para no sobrecalentarlo. Hay que evitar usar el teléfono, durante esta época del año, mientras se está cargando la batería.

Respecto a las fundas y carcasas protectoras, también existen algunos modelos que están más pensados para la exposición a las altas temperaturas.