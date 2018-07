Razer se vuelca en los pagos móviles: lanza su billetera virtual Razer Pay en Malasia

Razer, la marca especializada en estilo de vida para gamers, se vuelca en los métodos de pago online con el lanzamiento de su billetera virtual Razer Pay que debuta en Malasia.

El sistema de pagos se basa One2Pay, la aplicación de billetera electrónica lanzada por MOL el año pasado, compañía que fue adquirida por Razer en abril de 2018. Por ello, los usuarios actuales de la aplicación One2Pay tendrán su aplicación automáticamente actualizada a Razer Pay a través de las diferentes tiendas de aplicaciones.

Razer Pay permite pagar directamente en comercios minoristas, transferir fondos a otros usuarios particulares ya sea a su cuenta de la app o a su cuenta bancaria y pagar en cualquier sitio online, según ha explicado la compañía en un comunicado.

Para agregar fondos a una cuenta de Razer Pay, los usuarios pueden visitar cualquier tienda 7-Eleven en Malasia en cualquier momento para comprar un PIN de recarga de Razer Pay. Alternativamente, también se puede usar la cuenta bancaria para agregar fondos, siempre y cuando se pertenezca a los bancos locales AmBank, Bank Islam, CIMB, Hong Leong Bank, Maybank, Public Bank y RHB Bank. Asimismo, los clientes móviles también pueden optar por recargar sus cuentas con Razer Pay si tienen una cuenta con las principales compañías de telecomunicaciones de Malasia: uMobile, Digi, Maxis o Celcom.

Entre los comercios que aceptan Razer Pay, la compañía explica que ya suman más de 6.000 puntos de venta minoristas con marcas participantes como 7-Eleven, Starbucks, Singer, Cosway, Greyhound Café, Wendy's, Kenny Rogers, Krispy Kreme, 99 Speedmart, Tealive, Thundermatch o Sweet Hut. Eso sí, la compañía se ha comprometido a aumentar rápidamente su red comercial para abarcar más servicios de alimentación, salud, viajes y estilos de vida.

Asimismo, Razer Pay se lanzará en otros países del sudeste asiático en los próximos meses. Con un enfoque en la interoperabilidad entre países, con lo que "los usuarios de Razer Pay pueden esperar una experiencia de pago sin problemas cuando visitan otras ciudades para trabajar o jugar", indica la empresa.

"Razer Pay hará que los pagos en efectivo sean más fáciles que nunca. Estamos entusiasmados de lanzar Razer Pay primero en Malasia como parte de nuestro lanzamiento mundial, y nuestra asociación con Berjaya Group hará que sea conveniente que todos se unan hoy a la revolución sin efectivo", explica el cofundador y CEO de Razer Min-Liang Tan.

