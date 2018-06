Fomento prepara una reunión de urgencia para frenar la norma 'antiCabify' de Colau

El Ministerio de Fomento prepara una reunión de urgencia para tratar de frenar el reglamento antiUber y Cabify aprobado por el consistorio de Ada Colau.

El ministro José Luis Ábalos tiene previsto reunirse en "los próximos" días con los principales ayuntamientos y los representantes del sector para negociar una normativa común que permita operar a ambos sectores.

"Queremos sentarnos con los principales ayuntamientos y el sector para buscar un marco estable de convivencia en el que se puedan desarrollar ambos servicios", aseguran fuentes de Fomento a este diario. Así, el Ministerio descarta, de momento, llevar al Ayuntamiento de Barcelona ante el Tribunal Constitucional por haber invadido las competencias del Estado al crear una nueva licencia que limita las VTC.

"Somos el Gobierno del diálogo", aseguraron estas mismas fuentes ministeriales tras recordar que Barcelona no puede aprobar esa norma. Y es que, los ayuntamientos no tienen la competencia de regular el sector de las VTC y no pueden crear una licencia local que invalide a una de rango superior sin alegar la necesidad de una protección especial. El reglamento del Ayuntamiento de la Ciudad Condal busca impedir el servicio de 551 coches de Uber y Cabify, el 58% del total.

La normativa todavía no se ha publicado en el Boletín de la Provincia de Barcelona, hecho fundamental para que entre en vigor, y desde el consistorio no han aclarado cuándo se hará.

El consistorio catalán no es el único que apuesta por crear una licencia municipal para frenar las VTC y recuperar el ratio 1/30. El Ayuntamiento de Madrid aprobó en noviembre implantar una medida similar pero Manuela Carmena solicitó antes a Fomento que cambiara la ley que les impide regular el sector vía Real Decreto. El Gobierno de Mariano Rajoy se negó.