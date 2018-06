Oficial: Samsung presentará el Galaxy Note 9 el 9 de agosto en Nueva York

Samsung ha confirmado que celebrará un evento el 9 de agosto en Nueva York, una cita en la que se espera que lanzará su nuevo smartphone de gama alta, el Galaxy Note 9.

A través de un escueto vídeo lanzado en redes sociales, la compañía surcoreana ha dejado ver el que será el lápiz inteligente del teléfono, el S Pen, con el que reforzará la experiencia de usuario.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc