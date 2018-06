Steam lanza sus ofertas de verano: descuentos de hasta el 75% en videojuegos de todo tipo

Steam es la plataforma de distribución digital de videojuegos más grande del mundo, y cada día es el entorno favorito de más jugadores para tener control de su extensa librería de títulos.

Con la entrada de las estaciones del año, Steam ofrece un pack de ofertas donde los fans pueden adquirir títulos individuales o ciertos packs de juegos a un precio reducido. Este año las rebajas de verano traen muchas ofertas interesantes, algunas de ellas con descuentos realmente impactantes.

Para los amantes de los juegos de disparos, estas rebajas traen ofertas muy atractivas. DOOM, el conocido shooter arcade, tiene una oferta del 50% (14,99 euros), y es una buena opción si nos centramos en un shooter de jugador vs máquina, ya que ofrece experiencias muy frenéticas y rápidas. Si lo tuyo es más competitivo y deseas medir tu habilidad en el mundo multijugador, el ya clásico Counter Strike: Global Offensive tiene un descuento del 50% (6,24 euros). Por último, si te interesa meterte en el mundo de los Battle Royale, Player Unknown Battlegrounds tiene un descuento del 33% (19,99 euros).

Con la entrada de las estaciones del año, Steam ofrece un pack de numerosas ofertas

También este evento trae ofertas interesantes en el género de supervivencia. Para los jugadores que busquen una experiencia cruda de supervivencia, y no les importe pasar algo de miedo, el juego The Forest está rebajado un 33% (11,24 euros). Para una experiencia más tranquila, es muy buena opción Subnautica, un juego de supervivencia bajo el mar que tiene un descuento del 20% (18,39 euros). Si eres una persona que prefiere los survivals de jugador vs jugador, puede ser una buena opción Rust, un juego de supervivencia mezclado con shooter, ahora rebajado un 75% (7,99 euros).

Dentro del universo de aventura y mundo abierto hay varios juegos que tener en cuenta en estas rebajas. La franquicia entera de Fallout está rebajada con descuentos que van hasta el 75% y el célebre GTA V cuenta también con un gran descuento del 67% (19,79 euros). Si buscas una experiencia más medieval y clásica, y prefieres colgar las armas de fuego y pasarte a las espadas y magias, The Witcher 3 cuenta con un descuento del 50% en su edición normal (14,99 euros) y con otro del 60% en su edición de juego del año (19,99 euros).

Además de los que hemos nombrado, este evento trae muchísimos más descuentos en juegos independientes de todo tipo, y como curiosidad, la propia plataforma de Steam pone a disposición de los jugadores un minijuego llamado Saliens, muy parecido a Plantas vs Zombies. Jugándolo, los usuarios pueden conseguir cartas que pueden ayudar a obtener mejores descuentos o incluso algunos juegos gratuitos.