Automatizar aplicaciones y procesos con tecnologías 'cloud' dobla la frecuencia de actualización del software de negocio

Las empresas que usan las tecnologías disponibles en la nube para automatizar sus aplicaciones, así como procesos TI, tales como las pruebas, consiguen multiplicar por dos la frecuencia de actualización de su 'software' de negocio y un 5% de ellas consigue hacerlo de manera continua.

MADRID, 22 (Portaltic/EP)

Estos datos son una de las principales conclusiones de un informe de Capgemini y Sogeti que ha analizado los beneficios de la automatización y en que han participado 415 directores de tecnología de grandes empresas de 18 países de Europa, Estados Unidos y Asia-Pacífico, caracterizadas por un alto porcentaje de aplicaciones y procesos residentes aún dentro de sus instalaciones ('on premise').

Según este informe, ('The automation advantage: Making legacy IT keep pace with the cloud'), el 75% de las empresas más avanzadas en este proceso de automatización ha incrementado sus ingresos y sus beneficios y un 80% declara haber ganado agilidad para la organización. A este respecto, el 75% de ellas afirma haberse basado en la automatización para innovar sus modelos de negocio y también un 80% afirma haber mejorado la satisfacción de sus clientes.

A este respecto, el informe 'Cloud native comes of age', elaborado por Capgemini en 2017, indicaba que la proporción de aplicaciones empresariales que serían nativas de la nube se multiplicará por algo más de dos en 2020, en una clara apuesta por mejorar la agilidad. Sin embargo, este nuevo estudio va más allá y pone de relieve que la automatización en la nube está impulsando, no sólo la agilidad de las organizaciones, sino también su versatilidad.

"El éxito de las organizaciones más adelantadas, puesto de manifiesto en este informe, demuestra que las empresas con gran peso de sistemas 'legacy' pueden conseguirlo si están comprometidas con la automatización", ha señalado el responsable del de Cloud y Ciberseguridad del Capgemini a nivel mundial, Franck Greverie.

RETOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

Según el informe, las empresas son reticentes a utilizar la tecnología de la nube para automatizar sus operaciones, debido a las preocupaciones que se suscitan en materia de seguridad. Así, lo manifiesta el 27% de las empresas y un 19% aduce como obstáculo la protección de los datos, más aún desde la entada en vigor, en mayo pasado, del nuevo Reglamento General de Protección de Datos.

De hecho, y según el informe, esta última cuestión está ocupando gran atención y los directivos vinculados a las áreas de tecnología afrontan una presión considerable de la cúpula ejecutiva y los consejos de administración para asegurar que las iniciativas tecnológicas no creen nuevos riesgos de brechas de seguridad de los datos.

No obstante, el informe señala que los proveedores de servicios en la nube son cada vez más diligentes y utilizan mecanismos de seguridad, como procesos de código, que garantizan una transición segura hacia la automatización.

SORTEAR LA ESCASEZ DE HABILIDADES

El estudio también muestra cómo la automatización ha permitido a las empresas que han asumido esta transición de manera decidida mejorar la asignación de sus recursos más cualificados a tareas con mayor valor para el negocio.

De hecho, el 59% de este grupo de empresas manifiesta haber reasignado a sus profesionales hacia actividades de más valor, tales como nuevos desarrollos, gracias a la eliminación de tareas rutinarias. A modo de ejemplo, estas empresas declaran ya haber automatizado el 73% de las pruebas de sus aplicaciones, casi cuatro veces más que las empresas que aun no han abordado un proceso de automatización con rigor.

El informe también define una serie de pasos prácticos para aquellas organizaciones que quieran abordar la automatización en la nube y las prácticas DevOps, incluyendo la elaboración de una estrategia de automatización para lograr objetivos empresariales, así como establecer un modelo de gobernanza, procesos y una cultura DevOps. Solo así, según el informe, estas organizaciones podrán seguir siendo competitivas.

"La utilización de estas tecnologías no solo mejora la agilidad de la compañía, sino que también libera a los empleados para que se centren en tareas de mayor valor, como el desarrollo y la ejecución de proyectos de innovación. Las empresas que adopten esta tecnología pueden conseguir una gran ventaja competitiva", ha afirmado Greverie.

El informe 'The automation advantage: Making legacy IT keep pace with the cloud' está basado en una encuesta a 415 directivos de departamentos de TI realizada por Capgemini en colaboración con Longitude.

Algo más de un tercio de la muestra (34%) son puestos de alta dirección y un 66%, mandos intermedios. Todos trabajan en organizaciones con una facturación anual igual o superior a 500 millones de dólares, pertenecientes a los sectores de servicios financieros, productos de consumo, 'retail' y distribución y suministros públicos.

La encuesta se realizó en ocho países: Australia, Francia, Alemania, India, Países Bajos, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos en la siguiente proporción: 40% de Estados Unidos, 40% de Europa y 20% de la región de Asia-Pacífico.