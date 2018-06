Creator, el robot capaz de cocinar hamburguesas de principio a fin y que cambiará la restauración en EEUU

La robotización está llegando poco a poco a la restauración. Creator es el último concepto de cocina automatizada nacido en Silicon Valley y que aunque no especifica quiénes son sus impulsores, su fundador y CEO, Alex Vardakostas, deja ver que cuenta con el apoyo de gigantes como Google Ventures.

A diferencia de Flippy, el robot que se desenvolvía en la parrilla, o de Zume, el brazo pizzero, Creator es un robot capaz de hacer hamburguesas de principio a fin, desde cortar y tostar el pan hasta dejar la burger emplatada, todo gracias a concebir la máquina como una auténtica cadena de producción. La compañía ha abierto en pruebas su primer restaurante en EEUU con la idea de renovar el concepto de hamburguesería en el país.

El funcionamiento de Creator es el siguiente: el cliente realiza su pedido a través de una aplicación que manda su orden a la máquina. Posteriormente el aire a presión mueve el pan de brioche hasta una cuchilla que lo parte por la mitad, el bollo cae ya dividido sobre un tostador en el que coge temperatura y textura antes de caer sobre el soporte de cartón en el que se servirá después la hamburguesa.

Una vez que el pan queda colocado, una cinta mueve el recipiente para que una serie de distribuidores pongan en en la parte inferior salsas y verduras como lechuga, tomate, pepinillos y cebolla que se cortan al momento antes de servirse. Opciones personalizables a través de la app en cualquier caso.

Una vez el pan sigue avanzando por la cinta, el robot muele y moldea la carne sazonada en porciones de hamburguesas de 145 gramos y las cocina a 350 grados hasta dejarlas a punto medio, una carne que reposa en la parte superior del bollo, al que previamente se le ha añadido queso que se calienta para que quede derretido.

Finalmente, el proceso concluye con una revisión del producto por parte de un humano que le da el visto bueno de calidad y se la entrega al cliente.

"Damos una hamburguesa realmente buena que le gusta a la gente y la vendemos por la mitad del precio".

Vardakostas explica que el desarrollo de la máquina, la calibración y los algoritmos le ha llevado más de 9 años, cuando comenzó como Momentum Machines. Un proceso que se ha alargado en el tiempo hasta conseguir un robot que cuenta con 350 sensores, más de 50 resortes y 20 ordenadores combinados.

El CEO, que estuvo durante varios años trabajando en la plancha de varias hamburgueserías de San Francisco, explica que la máquina viene a resolver una de las tareas más repetitivas de este tipo de restaurantes al tiempo que permite al local centrarse en aspectos como la experiencia del cliente o el propio producto.

La máquina no es completamente autónoma ya que necesita a un humano que vaya reponiendo el producto, sin embargo, los trabajadores estarán centrados en el servicio al cliente y en las tareas propias de mantenimiento del Creator. "Estamos pagando 16 dólares la hora. A medida que surjan oportunidades para arreglar la máquina, hay un camino que vamos a ofrecer a las personas en tareas de reparación o mantenimiento para que puedan cobrar más", explica Vardakostas a Tech Crunch.

Eso sí, como se requieren menos empleados por local, las hamburguesas tienen un precio de 6 dólares frente a los 15 dólares que cuestan en la misma zona de San Francisco, donde se ha ubicado el primer local, cuyos tickets de prueba se han agotado en horas y que abrirá de forma definitiva en septiembre. Gracias a este margen de precio, Vardakostas asegura que le permite apostar por proveedores de más calidad que su competencia.

Aunque Creator es un robot idóneo para grandes cadenas de comida rápida, de momento la empresa no cederá ni licencias de uso de su tecnología ni prevé franquiciar su restaurante. "No quiero que alguien ponga carne congelada allí o la cargue de más y no rindan en el punto que debería", explica el empresario al medio sino que apunta a que su previsión de crecimiento es basarse en salir de San Francisco bajo un modelo de negocio claro "damos una hamburguesa realmente buena que le gusta a la gente y la vendemos por la mitad del precio".