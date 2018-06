El CEO de Microsoft se posiciona en contra de las políticas migratorias de Trump y matiza su relación con ICE

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha declarado que la compañía está en contra de las políticas migratorias que están teniendo lugar en la frontera sur de Estados Unidos y ha explicado que la colaboración de Microsoft con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) no está relacionada con estas medidas del Gobierno.

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

Más de cien empleados de Microsoft se han opuesto a la colaboración de la compañía con ICE en una carta dirigida a su CEO publicada internamente, a la que ha tenido acceso The New York Times. En ella, solicitan a la empresa la cancelación de sus contratos con ICE, y aseguran que se niegan a "ser cómplices" y que la tecnología de Microsoft debe usarse "para buenos fines y no para dañar".

La carta hace referencia a la política de 'Tolerancia Cero' de la Administración Trump, que separa a los niños de sus padres, tutores y familiares en zonas fronterizas, y al contrato existente entre ICE y Microsoft para procesar datos y emplear capacidades de inteligencia artificial en el reconocimiento facial. Los trabajadores piensan que Microsoft debe adoptar una "posición ética" y anteponer los niños y sus familias a los beneficios empresariales.

Respecto a esta polémica, Nadella, ha compartido este miércoles en LinkedIn un correo electrónico que ha enviado con anterioridad a todos los empleados de la compañía. En ella, Nadella declara sentirse "consternado" por la política "abominable" de separar a los niños inmigrantes de sus familias en el sur de los Estados Unidos y estar a favor de un cambio en este sentido, que ha calificado de "cruel y abusiva".

El CEO ha afirmado que actualmente Microsoft no está trabajando con el Gobierno de Estados Unidos en ningún proyecto relacionado con la separación de niños de sus familias en zonas fronterizas, y ha añadido que su colaboración con ICE engloba servicios en la nube relacionados con el correo electrónico, calendario, mensajería y gestión de documentos.

Nadella ha asegurado en su publicación que la compañía busca ayudar a las personas y a las organizaciones con herramientas tecnológicas, pero al mismo tiempo mantiene sus principios éticos.

El CEO de Microsoft ha hecho referencia al comunicado emitido por la compañía en enero en el que se relataba que la asociación entre ICE y la compañía permitiría "procesar datos en dispositivos periféricos o utilizar capacidades de aprendizaje profundo para acelerar el reconocimiento facial y la identificación".

El presidente de Microsoft, Brad Smith, ha publicado este martes en el blog oficial de la compañía, un texto en el que reconoce que "la inmigración tema complejo y a menudo polarizado".

El presidente entiende, en relación con la votación que se realizará en la Cámara de los Representantes, que "necesitamos mejorar la seguridad en la frontera", y "quizá más que nada" que el Congreso "recuerde la decencia fundamental y el espíritu humanitario que nos define como personas y como nación". Smith ha asegurado que "necesitamos cuidados de los niños".