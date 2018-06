Snow, el robot "de acompañamiento" que combatirá la soledad de muchos ancianos chinos

La soledad es lo peor.



Con 66 años y solo, no encuentro a nadie que me de un poco de consuelo.



No es pedir mucho, solo un poco de cariño, un poco de consuelo, y un beso de vez en cuando, hace años que nadie me da uno.



Me muero por un beso en la mejilla de alguien.



Triste, no ???



Así es el progreso