El iPhone 3GS vuelve a ponerse a la venta 9 años después de que Apple lo lanzase

Una operadora surcoreana vende un stock limitado por 35 euros

Apple se encuentra preparando el teléfono que sustituirá al iPhone X, sin embargo, el operador coreano SK Telink ha vuelto a poner en el mercado el iPhone 3GS, lanzado por la tecnológica en 2009.

La teleco ha anunciado que pondrá a la venta a finales de mes una cantidad limitada de los teléfonos inteligentes de Apple por unos 35 euros y sin ningún tipo de compromiso de permanencia con la empresa.

El argumento de SK para poner a la venta el teléfono a la venta es hacer frente al tirón por lo retro que tienen los dispositivos tecnológicos, como ha sucedido con la NES de Nintendo.

Por su parte, The Electronic Times apunta a que el motivo real de la teleco responde a que habría encontrado en un almacén una serie de iPhone 3GS nuevos, que nunca se han comercializado. Ante el stock inesperado, SK los ha probado uno a uno para asegurar unas determinadas condiciones de funcionamiento y seguridad tras lo que fueron reenvasados ??y puestos a la venta.

El teléfono, lanzado hace nueve años, no es compatible con las últimas versiones de software de Apple y la última actualización de su sistema operativo es iOS 6.16 con lo que puede que buena parte de las aplicaciones actuales no funcionen de forma correcta. Eso sí, la teleco no ha confirmado con qué software precargado llegará el teléfono ni en qué condiciones.

Asimismo, más allá de por disponer del icónico teléfono, es complicado que los usuarios puedan usarlo en las redes 5G del país coreano, pues el iPhone 3 GS soporta redes de 3,5G.

